Ein bisschen Tröten muss erlaubt sein: In gewissen Grenzen darf man zu Hause musizieren, so urteilte der BGH. Es komme immer auf den Einzelfall an. Geklagt hatte der Nachbar eines Berufstrompeters in Augsburg.

Wenn Nachbarn über das Musizieren im Haus streiten, dürfen Gerichte keine zu strengen Maßstäbe anlegen. Es müsse in gewissen Grenzen als übliche Freizeitbeschäftigung möglich sein, urteilte der Karlsruher Bundesgerichtshof (BGH). Es ging um eine Klage gegen einen Berufsmusiker und dessen Trompetenspiel in Augsburg.

Keinen Anspruch auf völlige Stille

Eine generelle Regelung, wie oft und wie lange jemand in seiner Wohnung musizieren darf, gibt es nicht. Der BGH sagt, es komme immer auf den Einzelfall an: Wie laut ist das Instrument, wie wird musiziert, wie wird die Lautstärke im Nachbarhaus wahrgenommen, ist es eine enge Mietwohnung oder ein frei stehendes Haus? Grundsätzlich, so die Richter, müsse das Musik machen möglich sein, einen Anspruch auf völlige Stille gebe es nicht.

Die Bundesrichter halten zwei bis drei Stunden an Wochentagen und ein bis zwei Stunden an Sonn- und Feiertagen für angemessen. Ob ein Berufsmusiker übe, spiele keine Rolle. "Er kann nicht mehr, aber auch nicht weniger Rechte haben", sagte die Vorsitzende Richterin Christina Stresemann.

Nachbar eines Berufstrompeters unterliegt

Damit unterliegt nach jahrelangem Prozessieren der Nachbar eines Berufstrompeters. Er hatte behauptet, die laute Musik aus dem benachbarten Reihenhaus habe ihn krank gemacht. Sein Sohn, ein Gleisbauer, der nachts arbeite, käme tagsüber nicht zu seinem lebensnotwendigen Schlaf. Das Landgericht Augsburg hatte die Übungszeiten des Trompeters, der auch Unterricht gibt, massiv eingeschränkt.

Der Bundesgerichtshof verwies den Fall nun zur erneuten Entscheidung zurück an das Landgericht. Das Gericht habe einen "zu strengen Maßstab" angelegt.

Mit Informationen von Bernd Wolf, ARD-Rechtsredaktion

Über dieses Thema berichtete NDR Info am 26. Oktober 2018 um 09:45 Uhr.