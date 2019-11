Bauernprotest Trecker rollen nach Berlin

Ihr Ziel: Berlin. Ihr Anliegen: Mehr Mitsprache in der Agrarpolitik. Dafür machen sich landesweit Tausende Bauern mit ihren Traktoren auf den Weg zu einer Großkundgebung. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Mit einer Großkundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin wollen Tausende Landwirte am Dienstag gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstrieren. Dafür machten sich die Bauern in einer Sternfahrt aus zahlreichen Orten mit Treckern auf den Weg in die Hauptstadt. Autofahrer müssen sich vielerorts auf teils massive Störungen einstellen.

So steuerten die Landwirte etwa im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen im Zuge ihrer Proteste mehrere Großstädte an. Erster Schwerpunkt der über 500 Trecker war Bonn. Die Demonstranten wollten in Etappen unter anderem über Bonn, Köln, Düsseldorf und Dortmund bis nach Bielefeld fahren.

In Köln trafen sich Bauern auf der Domplatte, wo die Landmaschinen gesegnet wurden. "Ohne Landwirtschaft wärst Du hungrig, nackt und nüchtern", stand dort auf einem Transparent auf einem Traktor. Die Landwirte fordern mehr Mitsprache bei der Agrar- und Klimagesetzgebung des Bundes. "Wir werden zu wenig beteiligt. Ein Umsteuern geht nur zusammen mit den Verbrauchern", sagte ein Sprecher der Bauern.

Landwirte aus Süddeutschland bereits seit gestern unterwegs

In Schleswig-Holstein sind Traktorenkolonnen mit langsamer Geschwindigkeit auf diversen Straßen unterwegs. Rund 600 Fahrzeuge und 1100 Menschen sollen sich nach Angaben der Polizei hier auf den Weg nach Berlin gemacht haben. Die Polizei veröffentlichte im Internet eine Karte mit den betroffenen Straßen.

Aus anderen Bundesländern - wie etwa Bayern - waren die Traktor-Konvois teils schon am Sonntag aufgebrochen. So beteiligen sich rund 160 Landwirte aus Bayern an der Sternfahrt zum Brandenburger Tor. Sie starteten im unterfränkischen Geldersheim und wurden auf der Autobahn 71 von Polizeimotorrädern und Streifenwagen begleitet. Teilweise erreichte die Kolonne der Traktoren eine Länge von rund 14 Kilometern. Sie wurde später an die Polizei in Thüringen übergeben.

10.000 Teilnehmer in Berlin erwartet

Bei der Großkundgebung in Berlin werden etwa 10.000 Teilnehmer mit 5000 Treckern erwartet. Die Bauern kritisieren vor allem das Agrarpaket der Bundesregierung und das geplante Insektenschutzprogramm und befürchten wirtschaftliche Einbußen. Zudem wollen sie das Ansehen ihres Berufsstands verbessern.

Vor knapp zwei Wochen hatten bereits Landwirte aus Norddeutschland mit rund 3500 Traktoren in Hamburg protestiert. Vertreter der Bauern hatten den in der Hansestadt tagenden Umweltministern der Länder eine Resolution übergeben. Darin forderte das Aktionsbündnis aus Bauern, Schäfern und Jägern die Politiker auf, mehr auf Kooperation und Freiwilligkeit im Natur- und Umweltschutz zu setzen, statt auf neue Verbote und Konfrontation.