Was ist ein Trauma?

Das Wort "Trauma" kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie "Verletzung". Ein Trauma kann durch Naturkatastrophen, Terrorangriffe, aber auch durch einen schweren Verkehrsunfall ausgelöst werden. Solche Ereignisse führen fast bei jedem Menschen zu extremen Stress, Hilflosigkeit und Entsetzen.



Zeigen sich unmittelbar nach dem Ereignis Symptome wie Betäubtheit oder Gefühlsschwankungen, sprechen Psychologen von einer Akuten Belastungsreaktion, die meist nach kurzer Zeit von allein abklingt. Halten die Symptome länger an, kann sich eine Posttraumatische Belastungsstörung PTBS mit Flashbacks, Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und Gleichgültigkeit entwickeln. Womöglich sind Betroffene nicht mehr in der Lage, sich gesellschaftskonform zu verhalten und werden zum Beispiel in Stresssituationen gewalttätig.



Ob und wie Menschen reagieren, hängt von der Persönlichkeitsstruktur, dem Umfeld oder auch vom Alter ab. Sehr junge und sehr alte Menschen haben ein hohes Risiko, an PTBS zu erkranken.