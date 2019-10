Welche Partei war wo am stärksten? War schon mal ein Ergebnis so knapp wie das der Thüringer FDP? Und vor allem: Wie unterschied sich das Wahlverhalten der Bevölkerungsgruppen?

Alles ausklappen

Von Fabian Grabowsky, tagesschau.de

Zweitstimmen: Hochburgen und Diaspora

Direktmandate

Bodo Ramelow eroberte sein Direktmandat im Wahlkreis Erfurt III mit 42,1 Prozent zurück. Das ist der landesweit beste Werte seiner Partei und das zweitbeste Erststimmenergebnis überhaupt. Sein CDU-Konkurrent kam nur auf rund 16 Prozent. Ramelow hatte das Mandat 2014 an eine CDU-Politikerin verloren, kam aber über die Landesliste ins Parlament. Björn Höcke bekam hingegen kein Direktmandat. Der AfD-Spitzenkandidat erhielt in seinem Wahlkreis Eichsfeld I nur 21,4 Prozent der Erststimmen. Die meisten Stimmen bekam mit 49 Prozent ein CDU-Kandidat. Eichsfeld I ist die ausgeprägteste CDU-Hochburg im Freistaat. CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring wiederum verteidigte sein Direktmandat im Wahlkreis Weimarer Land I/Saalfeld-Rudolstadt III. Er holte 31,2 Prozent der Erststimmen (-13,5 Prozent) und lag damit fast sechs Punkte vor seinem Konkurrenten von der AfD. Mohring ist einer von 21 CDU-Kandidaten mit einem Direktmandat. Damit eroberten die Christdemokraten trotz ihres schwachen Zweitstimmenergebnisses fast die Hälfte der 44 Wahlkreismandate (2014: 34 Direktmandate). Linkspartei und AfD holten je elf Direktmandate, die SPD verteidigte ihr einziges Mandat in Gotha. Bei den Zweitstimmen sieht das Bild fast umgekehrt aus. Hier wurde die Linkspartei in 38 Wahlkreisen stärkste Kraft, die CDU nur in vier und die AfD nur in zwei Wahlkreisen. Video Friederike Hofmann, WDR, mit Möglichkeiten für eine Regierungsbildung tagesschau 09:00 Uhr, 28.10.2019 | video

Vierfach historisch

Positivrekorde: Die Linkspartei bekam mit 31 Prozent der Zweitstimmen ihr bislang bestes Ergebnis bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Sie wurde auch zum ersten Mal stärkste Kraft in einem Bundesland. Für die AfD sind ihre 23,4 Prozent ebenfalls ein Rekord. Anders als bei der Linkspartei war die AfD aber in anderen Ländern schon stärker: Sachsen (27,5 Prozent), Sachsen-Anhalt (24,3 Prozent) und Brandenburg (23,5, Prozent). Negativrekorde: Sechs Wahlen in Folge war die CDU in Thüringen stärkste Kraft. Bei der siebten Wahl aber landete sie mit neun Punkten Rückstand nur auf Platz drei und erreichte mit 22 Prozent ihr klar schlechtestes Ergebnis. Zum Vergleich: Das waren nicht nur zwölf Punkte weniger als 2014 - meist hatte sie mehr als 40 Prozent und 1999 sogar die absolute Mehrheit. Für die SPD reihte sich weiter Tiefstwert an Tiefstwert: Mit 8,2 Prozent erreichte sie nicht nur ihr schlechtestes Landesergebnis, sondern gleich ihr zweitschlechtestes Landtagswahlergebnis überhaupt. Nur die vergangene Wahl in Sachsen endete für sie mit 7,7 Prozent noch schlechter. 1/5 Historische Ergebnisse Vollbild

Sehr, sehr knapp und wohl auch ein Rekord

Junge Städterinnen hätten (Dunkel-)Rot-Grün gewählt