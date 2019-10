Interaktive Karte Wo die Parteien ihre Hochburgen haben

Stand: 27.10.2019 21:34 Uhr

Wer war in welchem thüringischen Wahlkreis und in welcher Gemeinde am stärksten? Und wie sieht der Vergleich zur Landtagswahl 2014 aus? Dies und viel mehr Details in unserer interaktiven Karte.