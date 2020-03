Die Regierungskrise in Thüringen ist zumindest vorläufig gelöst. Linken-Politiker Ramelow wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. Politiker aus Berlin reagierten erleichtert. Ohne Aufreger ging es aber auch diesmal nicht.

Auch das vorläufige Ende der Krise in Thüringen kam nicht ohne die große symbolische Geste aus. Was mit einem hingeworfenen Blumenstrauß im Landtag vor gut einem Monat begann, endete mit einem verweigerten Handschlag. Bodo Ramelow ließ nach der Wahl zum Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag seinen Kontrahenten Björn Höcke mit ausgestreckter Hand stehen.

Im Plenum sagte Ramelow später, erst wenn Höcke die Demokratie verteidige und Demokraten nicht mehr Fallen stelle, werde er ihm die Hand schütteln. Höcke wiederum sprach von einer "Manierlosigkeit des neuen Ministerpräsidenten" und einer "Schande für Thüringen."

Damit endete die kurze Ära des geschäftsführenden Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich und ein wochenlanger Streit. Der Liberale hatte sich am 5. Februar auch mit Stimmen der AfD in das Amt wählen lassen - und heftige bundesweite Proteste ausgelöst. Kemmerich trat zurück, CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring musste gehen, Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rückzug an.

Dementsprechend erleichtert reagierten Bundespolitiker nun nach der geglückten Wahl. "Das Chaos in Thüringen hat vorerst ein Ende. Ich bin sehr froh, dass ein erneuter Tabubruch durch FDP und CDU ausgeblieben ist", schrieb der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter.

Lob von Lindner

Lob kam vom FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner: "Es verdient Anerkennung, wie Bodo Ramelow in seiner Rede auf die schwierige Situation eingegangen ist, in die Thomas Kemmerich durch die Trickserei der AfD geraten ist. Er hat als politischer Wettbewerber mehr demokratische Fairness gezeigt als viele andere."

Linken-Parteichefin Katja Kipping sah sich bestärkt: "Thüringen ist nicht Deutschland, aber Deutschland kann heute in Thüringen lernen, dass die Rechte nicht gewinnt, wenn es eine echte solidarische Alternative gibt."

Ramelow war mit einfacher Mehrheit zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang stimmten 42 Abgeordnete für ihn, 20 enthielten sich, 23 stimmten mit Nein. Die FDP-Fraktion blieb der Wahlkabine geschlossen fern.

Bodo Ramelow nach dritten Wahlgang als Ministerpräsident vereidigt

tagesschau 17:00 Uhr, 04.03.2020, Patricia Klieme, MDR





Kritik von AfD

Die AfD kritisierte das Abstimmungsverhalten von CDU und FDP scharf. Dass die FDP-Abgeordneten bei der Wahl sitzen geblieben seien, zeige, "dass sich die FDP auf die außerparlamentarische Opposition vorbereitet", sagte die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel. Parteichef Jörg Meuthen erklärte: "Durch ihre Enthaltungen und Nichtteilnahme haben die Thüringer Landtagsabgeordneten von CDU und FDP den Linksparteipolitiker Bodo Ramelow ins Ministerpräsidentenamt gehoben".

Die FDP-Fraktion rechtfertigte sich hingegen damit, dass die Nichtteilnahme an einer Wahlhandlung auch eine aktive Wahrnehmung des freien Abgeordnetenmandats sei. "Damit wurde auch dokumentiert, dass Stimmen der FDP nicht einem der beiden Kandidaten zugeflossen sind."

Susann Blum, MDR, zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen

tagesschau24 17:00 Uhr, 04.03.2020





Ramelow baut auf Absprachen mit der CDU

Ramelow lud die CDU nach seiner Wahl zur Zusammenarbeit ein. Er danke der CDU-Fraktion, dass sie trotz der Auseinandersetzungen mit der Bundespartei nun mit für stabile Verhältnisse im Freistaat gesorgt habe, sagte er in seiner Antrittsrede. Dabei verwies er auf eine gemeinsame Stabilitätsvereinbarung zwischen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung und der CDU-Fraktion, die am Morgen unterzeichnet worden sei. Auf diese Weise sollen Neuwahlen im kommenden Jahr vorbereitet werden.

"Ich baue auf die Unterstützung der demokratischen Fraktionen in diesem hohen Haus", sagte Ramelow. Ziel sei es, dass im Landtag "keine destruktive Mehrheit" mehr entstehen könne. "Dass wir uns nicht treiben lassen von einer Fraktion, die Fallen baut und Leimruten", ergänzte er mit Blick auf die AfD.

Minister ernannt

Am frühen Abend wurden die Minister seines Kabinetts vereidigt. Damit hat Thüringen nach fast einem Monat wieder eine Regierung. Es sei ihm eine Ehre, nach der Verfassung wieder eine Situation herzustellen, wonach es eine handlungsfähige Regierung in Thüringen gebe, sagte Ramelow. Und noch einmal drohte ein kleiner Eklat: Die Vereidigung der Minister verzögerte sich wegen eines verdächtigen Transporters, den Angehörige der rechten Szene an einer Außenwand des Plenarsaals abgestellt hatten.