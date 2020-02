In der politischen Krise in Thüringen hat sich die Landes-CDU gegen die Bundesvorsitzende Kramp-Karrenbauer zunächst durchgesetzt. Die CDU-Chefin hatte eine Neuwahl gefordert. Die Landes-CDU soll nun aber doch mehr Zeit bekommen.

Sofortige Neuwahl: Nach der Wahl von FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen durch FDP, CDU und AfD machte das Präsidium der Bundespartei deutlich, dass es den Kurs der Thüringer Parteifreunde nicht teilt. Die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erklärte, die Wahl sei gegen die ausdrückliche Empfehlung der Bundespartei geschehen. Mit der Forderung "Neuwahl" fuhr Kramp-Karrenbauer gestern nach Erfurt.

Doch durchsetzen konnte sie sich nicht. Nach stundenlangen Beratungen sagte die CDU-Chefin, der Landesverband wolle zunächst mit den bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Landtag einen Ausweg aus der Krise suchen. "Es gibt Initiativen, die darauf abzielen, dass innerhalb des jetzt bestehenden Parlamentes klare Verhältnisse geschaffen werden können. Klar ist auch, sollten diese Gespräche scheitern, stehen am Ende unausweichlich Neuwahlen."

Krisensitzung nach umstrittener Thüringen-Wahl

Mehr Zeit für Mohring

Mehr Zeit also für CDU-Landeschef Mike Mohring, der gegen eine Neuwahl des Landtages ist, die der CDU nach den Ergebnissen des neues ARD-DeutschlandTrends möglicherweise weitere Verluste bringen könnte. Jedoch ist völlig unklar, wie Mohring eine andere Mehrheit im Parlament herbeiführen will, denn die Maßgaben sind klar: keine Zusammenarbeit mit der AfD und keine Unterstützung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit einem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow von den Linken.

Der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring.

Verliert Mohring den Fraktionsvorsitz?

Mohring hatte sich gestern vom CDU-Landesvorstand das Vertrauen aussprechen lassen. Mit zwölf zu zwei Stimmen sei er als Landesvorsitzender bestätigt worden, teilte die CDU mit. Unklar ist allerdings, ob ihn die CDU-Landtagsfraktion weiter unterstützt. Nach Informationen des mdr schwindet sein Rückhalt dort. Im Mai sei geplant, den Fraktionsvorstand neu zu wählen. Mohring sei bereit, auf den Vorsitz zu verzichten. Er will sich noch heute öffentlich äußern.

Fragen an Kramp-Karrenbauer heute vom Bundespräsidium

Spannend wird auch sein, wie Kramp-Karrenbauer mit ihrem Erfurter Gesprächsergebnis heute beim CDU-Präsidium in Berlin ankommt. Dort wird sie sich fragen lassen müssen, warum sie die Präsidiumsempfehlung "Neuwahl" in Thüringen nicht durchsetzen konnte. Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, will seinerseits am Freitag die Vertrauensfrage im Vorstand der Liberalen stellen.

Am Mittwoch hatte die CDU zusammen mit der AfD und FDP dem Liberalen Thomas Kemmerich ins Amt des Regierungschefs verholfen. Das war auf heftige Kritik gestoßen. Kemmerich hatte gestern angekündigt, sich von seinem Amt zurückzuziehen und die Auflösung des Landtags zu beantragen, um Neuwahlen zu ermöglichen. Die Hürden dafür sind aber sehr hoch. Für die Auflösung des Landtags wird eine Zweidrittelmehrheit gebraucht.

Ultimatum an Kemmerich

Linke, SPD und Grüne stellten unterdessen Kemmerich ein Ultimatum. Der Ministerpräsident solle umgehend zurücktreten oder im Landtag die Vertrauensfrage stellen, sagten Vertreter der drei Parteien am Abend in Erfurt. Bis Sonntag solle er sich erklären. Zugleich forderten sie die Fraktionen von CDU und FDP auf, die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten zu ermöglichen.

Kemmerich-Wahl führt auch zu Spannungen in GroKo

Die Wahl Kemmerichs belastet auch die große Koalition in Berlin. Am Samstag soll die Lage im Koalitionsausschuss besprochen werden. Bundeskanzlerin Merkel wollte sich in Südafrika nicht zu der Frage äußern, ob die Vorgänge in Thüringen auch dazu führen könnten, dass die große Koalition in Berlin scheitert.

"Es gibt eine Menge Fragen, die beantwortet werden müssen, um das Vertrauensverhältnis zu klären", sagten die SPD-Parteichefs Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Derzeit wüssten sie nicht, "woran wir sind mit der CDU". Um das zu klären, habe die SPD für Samstag den Koalitionsausschuss durchgesetzt.