In Kroatien gelten abweichende Bestimmungen für Fahranfänger. In Frankreich gelten abweichende Bestimmungen für Fahranfänger und bei schlechten Wetterverhältnissen.

Max. 100 km/h gelten in Lettland von November bis März und in den Niederlanden zwischen sechs und 19 Uhr.

In Estland, Litauen und Zypern gibt es keine Angaben zu einem Tempolimit.