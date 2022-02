Warnung des Wetterdienstes Schwere Sturmfronten in Sicht Stand: 16.02.2022 14:03 Uhr

Es wird stürmisch: Wegen zweier nahender Orkantiefs gibt es für weite Teile Deutschlands Unwetterwarnungen. In Nordrhein-Westfalen bleiben morgen die Schulen dicht. Vielerorts werden Verkehrsbehinderungen erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor heftigem Sturm - vor allem im Norden, im Osten und in der Mitte Deutschlands. Ab der Nacht zum Donnerstag werden verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h erwartet. Teils ist auch mit Orkanböen mit bis zu 120 km/h zu rechnen.

An der Nordsee besteht die Gefahr einer Sturmflut. Unwetterwarnungen gelten auch für Gebirgslagen in Süddeutschland, etwa Schwarzwald und Alpenrand. Der Wetterdienst und die Katastrophenschutzbehörden von Bund und Ländern warnen vor Gefahren durch entwurzelte Bäume, herabfallende Dachziegel und umherfliegende Gegenstände. Schäden an Gebäuden seien ebenso möglich wie Störungen des Verkehrs.

Menschen sollten den Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden. Insbesondere vor dem Betreten von Wäldern und Parkanlagen wird gewarnt.

Schulausfall in NRW

In Nordrhein-Westfalen ordnete das Schulministerium einen landesweiten Unterrichtsausfall am Donnerstag an. Schulministerin Yvonne Gebauer sagte, die Entscheidung sei nach Rücksprache mit dem DWD gefallen. Sie wolle nicht, dass Schüler "im Auge des Sturms" die Schulen aufsuchen.

Behinderungen auf Straßen und Schienen erwartet

Vielerorts gingen bereits Feuerwehren in Alarmbereitschaft und stellten sich auf zahlreiche Einsätze ein. Auch auf den Straßen und Schienen rüsten sich die Betriebe für den Sturm. Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr sind laut DWD möglich. "Die Deutsche Bahn beobachtet die aktuelle Wetterentwicklung und bereitet sich auf diese vor", teilte ein Bahnsprecher mit. Mitarbeitende und Einsatzfahrzeuge würden in Bereitschaft versetzt, "um eventuelle Sturmschäden schnell beseitigen zu können".

Auf "Ylenia" folgt "Zeynep"

Laut Wetterdienst soll nach dem Durchzug des ersten Orkantiefs "Ylenia" am Donnerstagnachmittag und in der Nacht zum Freitag eine vorübergehende Wetterberuhigung eintreten, bevor ab Freitag dann Orkantief "Zeynep" heranzieht.

Damit einhergehen sollten erneut starke Winde bis hin zu Orkanböen sowie teilweise kräftiger Regen. Den Meteorologen zufolge waren die Vorhersagen für dieses Orkantief bislang aber noch vergleichsweise unsicher.