Bundesligaspiel abgesagt Deutschland rüstet sich für Sturmtief

Noch hat "Sabine" Deutschland nicht erreicht, aber erste Folgen sind bereits spürbar. Ein Bundesligaspiel wurde abgesagt, Fährverbindungen gestrichen. Im Bahn- und Flugverkehr werden Beeinträchtigungen erwartet.

Deutschland erwartet das Orkantief "Sabine". Vorsorglich wurde das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt. Das teilten beide Vereine auf ihren Webseiten mit. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne.

Erste Ausläufer des Tiefs werden an der Nordsee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) voraussichtlich am Vormittag zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich "Sabine" dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. In der Mitte werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen. Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern.

Orkantief "Sabine" rückt näher: Deutsche Bahn und Lufthansa rechnen mit Beeinträchtigungen

tagesthemen 23:25 Uhr, 08.02.2020, Griet von Petersdorff, RBB





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-658317~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Sabine" sei ein Wintersturm, wie er im Schnitt alle zwei Jahre vorkomme, heißt es beim DWD. Die Bevölkerung müsse gewarnt, aber nicht alarmiert sein: Von einem "Horror- oder Monsterorkan" könne keine Rede sein. So stark wie "Kyrill" im Jahr 2007 oder "Lothar" 1999 werde "Sabine" nicht werden.

Spielabsage nach Analyse des Wetterberichts

54.000 Fans hatten Karten für das Spiel im Gladbacher Stadion.

Das abgesagte Bundesligaspiel sollte eigentlich um 15.30 Uhr angepfiffen werden und wäre um kurz vor 17.30 Uhr beendet gewesen. Während dieses Zeitraumes wird zwar noch kein Unwetter erwartet, das Sturmtief soll jedoch unmittelbar danach durch die Region ziehen.

Daher entschloss sich die gastgebende Borussia in Abstimmung mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu der Absage. Die Entscheidung sei am frühen Morgen nach einer Analyse der Wetterprognose gefallen, hieß es in einer Mitteilung des Bundesligisten. Der Borussia-Park war mit 54.022 Zuschauern ausverkauft.

Lufthansa rechnet mit Flugausfällen, Bahn rät von Zugreisen ab

Der Luftverkehr über ganz Europa könnte wegen des Orkantiefs beeinträchtigt werden. Die Lufthansa rechnet nach eigenen Angaben mit Flugausfällen - und zwar schon ab sofort. Bis Dienstag könnten sich Flüge verspäten oder ganz ausfallen.

Auch die Bahn rechnet mit erheblichen Behinderungen. "Wir empfehlen unseren Reisenden von Sonntag, 09.02.2020, bis Dienstag, 11.02.2020, ihre geplante Reise auf einen anderen Tag zu verschieben", teilte die Bahn mit. Gefährdet sei vor allem der Bahnverkehr im Norden und Westen.

Alle Fernverkehrstickets für Sonntag, Montag und Dienstag könnten bereits am Samstag sowie bis zum 18. Februar benutzt werden. Auch eine kostenlose Stornierung sei möglich. Dies gilt der Bahn zufolge auch für Fahrkarten mit Zugbindung.

Wer eine Sitzplatzreservierung gebucht hat, könne diese kostenfrei umtauschen. Die Bahn riet Reisenden außerdem, vor Fahrtantritt ihre Zugverbindung noch einmal im Internet, der Bahn-App oder über die Telefonhotline zu prüfen.

Folgen für Nord- und Ostsee

An der kompletten Nordsee droht eine Sturmflut. Zahlreiche Fähren stellen vorübergehend den Betrieb ein, etwa zwischen Helgoland und Cuxhaven oder auf mehreren Strecken über die Ostsee.

Weil es in den beiden zurückliegenden Jahren sehr trocken war, sind viele Bäume geschwächt. "Bei den zu erwartenden Windgeschwindigkeiten von deutlich über 100 Kilometern pro Stunde könnten diese Bäume reihenweise umfallen und dann nahezu überall zu massiven Verkehrsbehinderungen führen", warnte Matthias Habel von WetterOnline.

Schulfrei in NRW

Behörden und Unternehmen ergreifen bereits Vorsichtsmaßnahmen. Das Kultusministerium in Nordrhein-Westfalen etwa ermöglicht den Schulen des Landes, am Montag geschlossen zu bleiben.

In einem Schreiben im Online-Bildungsportal des Ministeriums werden Schulleiter dazu aufgerufen, Vorsorge für ihre Schule zu treffen. Dabei sei unter anderem zu beachten, dass Eltern selbst entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar und sicher ist. Wenn ein Kind zu Hause bleibt, muss die Schule darüber umgehend informiert werden.

Außerdem können Schulleiter nach Rücksprache mit dem Schulträger entscheiden, ob der Unterricht stattfindet oder frühzeitig beendet wird, damit keine Gefahr für Schüler entsteht. Wenn die Schule ausfällt, gilt dies allerdings nur für Schüler, nicht für die Lehrkräfte. Diese müssen in der Schule anwesend sein.

Sturm auch in anderen Ländern

Auch andere europäische Länder rüsten sich für das Orkantief. Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländiche Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

In Irland und Großbritannien wird für Sonntag mit heftigem Wind und viel Regen gerechnet. Grund ist dort der Sturm "Ciara", der sich über den Atlantik in Richtung Europa bewegt und am Morgen den Nordwesten Irlands erreichen soll. Der irische Wetterdienst warnt vor extremen Winden und Überflutungen in Küstennähe. Dem britischen Wetterdienst (Met Office) zufolge kann es am Sonntag zu Behinderungen im Straßen-, Schienen-, Fähr- und Luftverkehr kommen.