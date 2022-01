Sturmtief "Nadia" Hunderte Einsätze in Norddeutschland Stand: 30.01.2022 04:59 Uhr

Das Sturmtief "Nadia" hat in Norddeutschland für Hunderte Polizei- und Feuerwehreinsätze gesorgt. Laut Behörden kam es an der gesamten Nordseeküste zu einer Sturmflut. Auch der Bahn- und Fernverkehr war stark eingeschränkt.

Umgestürzte Bäume, lose Dachziegel und umgekippte Baustellenabsperrungen - wegen Sturmtief "Nadia" gab es in Norddeutschland Hunderte Polizei- und Feuerwehreinsätze.

Allein in Hamburg habe es bislang rund 300 Unwetter-Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen. Ein Sprecher der Feuerwehr der Hansestadt war zunächst nicht zu erreichen. Laut Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) war es in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Elbgebiet zu einer schweren Sturmflut gekommen - diese setzte den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des BSH.

Binnenschiff fährt gegen Brücke im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen fuhr sich ein Binnenschiff unter einer Brücke fest. Das Schiff sei beim Durchfahren mit dem Steuerhaus an der Freihafenelbbrücke hängengeblieben und habe sich verklemmt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. An Bord des Schiffes befanden sich demnach zwei Menschen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es sei möglich, dass sich der Kapitän wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe verschätzt habe. Die Brücke sei gesperrt.

Ein Schiff sei beim Durchfahren mit dem Steuerhaus an der Freihafenelbbrücke in Hamburg hängengeblieben und habe sich verklemmt, sagte ein Polizeisprecher. Bild: dpa

Auch in Schleswig-Holstein kam es zu zahlreichen Einsätzen. Allein im Norden des Landes mussten die Feuerwehren etwa 120 Mal ausrücken. Das sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle, die unter anderem für Flensburg, Schleswig und Husum zuständig ist. Für andere Landesteile lagen noch keine genaue Zahlen vor. Es habe aber etliche Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Die Feuerwehr in Bremen war nach Angaben eines Sprechers in der Nacht mehr als 40 Mal im Einsatz. Im Kreis Aurich in Ostfriesland wurde die Feuerwehr rund 25 Mal zu Hilfe gerufen. Auch dort waren Bäume oder Bauzäune umgestürzt. Dem niedersächsischen Innenministerium in Hannover lagen am frühen Sonntagmorgen noch keine genaue Zahlen vor. Größere Einsätze habe es zunächst aber nicht gegeben, sagte ein Sprecher.

Sturmflut an der Nordseeküste

Das Sturmtief über der Nordsee bescherte auch Feuerwehr und Polizei in Mecklenburg-Vorpommern viele Einsätze. In Schwerin und Umgebung sei man knapp 200 Mal ausgerückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch in Stralsund berichtete das Lagezentrum, dass man alle Hände voll zu tun habe. Über Verletzte war in der Nacht zunächst nichts bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor Sturm bis hin zu Orkanböen gewarnt. Die Warnlage soll an der gesamten norddeutschen Küste bis Sonntagvormittag andauern. Nach Angaben des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) war es in der Nacht zum Sonntag zudem an der gesamten Nordseeküste zu einer Sturmflut gekommen.

Wegen des Sturmtiefs trieb ein unbeladener Frachter mehrere Stunden vor der ostfriesischen Küste: Die 190 Meter lange "Vienna" hatte erkennbar Probleme zu manövrieren, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven. Die Maschine sei zu schwach gewesen, um das Schiff gegen Wind und Wellen zu halten. Daher wurden unter anderem Notschlepper zu dem Havaristen entsandt. Zur Herstellung der Schleppverbindung wurden demnach mehrere speziell ausgebildete Seeleute von einem Bundespolizei-Hubschrauber auf den Frachter abgeseilt. Der Frachter sei nach etwa sechs Stunden gesichert worden. Die 24 Crewmitglieder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Schiff sei nicht beschädigt worden.

Massive Probleme im Bahnverkehr

Das Sturmtief sorgte auch für massive Verkehrsbehinderungen: Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen am Samstagabend zwischenzeitlich ganz ein, wie sie auf Twitter mitteilte. Obwohl die Fernzüge später wieder anrollen konnten, warnte die Bahn aufgrund von Unwetterschäden noch bis Sonntagmorgen vor Zugausfällen und Verspätungen.

Wie die Bahn auf ihrer Internetseite mitteilte, waren unter anderem die Fernverkehrs-Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Berlin am Samstagabend gar nicht oder nur eingleisig befahrbar. Die Züge fielen aus oder mussten Umleitungen fahren. Einige Bahnhöfe konnten daher nicht angefahren werden.

Auch im Regionalverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und im Großraum Hamburg kam es nach Angaben der Bahn zu Verspätungen und Zugausfällen.

Schwere Böen auch auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz rechnet der DWD ebenfalls mit schweren Sturmböen. Die Nationalpark-Verwaltung rät deshalb auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen.

Laut DWD lässt der Wind am Sonntag im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich, bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad.