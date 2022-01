Sturmtief "Nadia" Bahn stellt Fernverkehr in Norddeutschland ein Stand: 29.01.2022 21:02 Uhr

Die Deutsche Bahn stellt wegen des Sturmtiefs "Nadia" den Fernverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen ein. Für die Nordseeküste besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut.

Wegen des Unwetters ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen vorübergehend eingestellt. Das teilte die Bahn am Abend via Twitter mit.

Der Hamburger Sturmflutwarndienst warnte zudem vor einer schweren Sturmflut in der Nacht zum Sonntag. Für Hamburg wird der Hochwasserscheitel Sonntagnacht am Pegel St. Pauli mit einer Höhe von 5,20 Metern über Normalhöhennull, das entspricht 3,05 Meter über dem mittleren Hochwasser, erwartet.

An der Nordsee droht eine Sturmflut

Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie besteht auch für die deutsche Nordseeküste die Gefahr einer schweren Sturmflut. Auch an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern bestehen Sturmflutwarnungen. Mehrere Fähren zwischen Rostock und Gedser auf der dänischen Insel Falster fallen aus.

Der Höhepunkt des Sturms werde in der Nacht zum Sonntag erwartet, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Wie der DWD mitteilte, verstärken sich die Winde vielerorts in Niedersachsen im Laufe des Abends und können an den Küsten Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde erreichen. Vereinzelt seien in Schleswig-Holstein und an exponierten Abschnitten der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern auch Orkanböen der Windstärke zwölf mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde nicht ausgeschlossen.

Schwere Böen auch auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz rechnet der DWD ebenfalls mit schweren Sturmböen. Die Nationalpark-Verwaltung rät deshalb auch über das Wochenende hinaus von Waldbesuchen ab. Durch die orkanartigen Böen bestehe akute Lebensgefahr, hieß es. Bäume könnten entwurzelt werden und ganze Baumkronen sowie Äste herabstürzen.

Laut DWD lässt der Wind am Sonntag im Tagesverlauf nach, der Tag verlaufe dann überwiegend recht freundlich, bei Höchsttemperaturen zwischen vier und acht Grad.