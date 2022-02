Sturmtief "Antonia" Erneute Sturmnacht in Deutschland Stand: 21.02.2022 07:19 Uhr

Mit "Antonia" erlebte Deutschland die dritte Sturmnacht innerhalb weniger Tage. Insgesamt hinterließ "Antonia" jedoch weniger Schäden als befürchtet. Und auch die Wetteraussichten machen Hoffnung.

Die Serie heftiger Stürme über weiten Teilen Deutschlands ist in der Nacht weitergegangen. Diesmal sorgt "Antonia" für schwere Sturmböen, nachdem in den vergangenen Tagen bereits durch die Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" reihenweise Bäume umgestürzt und Gebäude beschädigt worden waren.

Für die deutsche Nordseeküste bestehe wieder Sturmflutgefahr, warnte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Für etliche Regionen von der Ostseeküste bis zum Alpenrand war die Warnkarte des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht auf Montag orange bis rot eingefärbt - dort bestanden Unwetterwarnungen vor Sturm- und Orkanböen.

Umgekippte Lastwagen und beschädigte Häuser

Vor allem über Baden-Württemberg fegten schwere Böen von bis zu 100 Stundenkilometern im Flachland hinweg. Auf dem Feldberg gar mit einer Geschwindigkeit von bis zu 149 Stundenkilometern.

Auf der Fehmarnsundbrücke in Schleswig-Holstein kippte durch den starken Wind ein Lastwagen um. Die Brücke war am frühen Morgen in beide Richtungen voll gesperrt. Am Vormittag soll die Sperrung vermutlich wieder aufgehoben werden. Der Lkw-Fahrer sei unverletzt geblieben. Die Brücke verbindet die Ostseeinsel Fehmarn mit dem Festland.

In Nordrhein-Westfalen zerstörten heftige Böen Hausdächer und beschädigten Autos. In Herdecke südlich von Dortmund flog das Dach eines Mehrfamilienhauses davon und landete auf einem anderen Dach. Auch das zweite Dach wurde demnach massiv beschädigt. Verletzt wurde dabei niemand. Andernorts kippten Bäume infolge des Sturms um. Dabei seien Autodächer beschädigt worden. Insgesamt "Antonia" in Nordrhein-Westfalen in der Nacht jedoch zunächst deutlich weniger Schäden als befürchtet.

Bahn warnt vor Zugausfällen und Verspätungen

Die Deutsche Bahn bat ihre Fahrgäste, sich zu informieren, ob die geplante Fahrt möglich sei. Dies gelte insbesondere für Pendler im Berufsverkehr. Wer könne, solle die Reise verschieben. Nach Angaben der Bahn sind nach den zurückliegenden Sturmtagen zwischenzeitlich insgesamt mehr als 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar. Rund 2000 Einsatzkräfte seien rund um die Uhr unterwegs, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren.

Derzeit verkehren keine Fernzüge zwischen Hamburg und Rostock/Stralsund, Berlin und Rostock/Stralsund, Norddeich Mole/Emden und Köln sowie Siegen und Dortmund.

Auch Fährverkehr teilweise eingestellt

Behinderungen gibt es nicht nur auf der Schiene, sondern zum Beispiel für Schiffsreisende auf der Ostsee zwischen Rostock und Dänemark. Wie die Fährreederei Scandlines mitteilte, sind die Fahrten zwischen Rostock und dem dänischen Hafen Gedser bis zum Mittag abgesagt.

Erst ab dem Abend soll sich das Wetter beruhigen. Der Wind werde diese Woche zwar weiter Thema bleiben, so ein DWD-Meteorologe. "Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben".