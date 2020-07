Seehofers Nein zu einer Studie über möglichen Rassismus in der Polizei stößt auch bei Polizisten selbst auf Kritik. Seehofer erwecke den Eindruck, es gebe etwas zu verbergen, so BDK-Chef Fiedler in den tagesthemen. Und das sei "ein Bärendienst".

Für seine Weigerung, eine unabhängige Studie über mögliche rassistische Tendenzen bei der Polizei erstellen zu lassen, wird Bundesinnenminister Horst Seehofer auch aus den Reihen der Polizei scharf kritisiert. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), nannte Seehofers Begründung in den tagesthemen "einigermaßen peinlich" und in sich nicht schlüssig.

Das CSU-geführte Bundesinnenministerium hatte am Sonntag erklärt, Seehofer sehe "keinen Bedarf" für eine solche wissenschaftliche Studie und begründete dies unter anderem damit, dass Racial Profiling in der polizeilichen Praxis verboten sei.

Von Racial Profiling spricht man, wenn Menschen wegen ihrer Hautfarbe, Haarfarbe oder anderer äußerer Merkmale, aber ohne konkreten Anlass, kontrolliert werden. Eine Studie dazu war der Bundesregierung im März in einem Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz nahelegt worden.

Sicherheitsbehörden "haben nichts zu verstecken"

BDK-Chef Fiedler warf Seehofer vor, den Sicherheitsbehörden einen "Bärendienst" zu erweisen, indem er den Eindruck erwecke, es gebe "etwas zu verstecken". Es gebe aber nichts zu verstecken, betonte Fiedler.

Bei einer unabhängigen Rassismus-Studie gehe es darum, Vertrauen in der Bevölkerung in die Polizei zu gewinnen. Sollte eine solche Studie dann Probleme in der Polizei feststellen, dann hätten die Polizeibehörden selber ein Interesse daran, diese Probleme offen zu legen und "offensiv anzugehen".

Justizministerin will an Studie festhalten

Von einem Bärendienst für Polizistinnen und Polizisten spricht auch Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Und Kritik an Seehofers Haltung kommt auch vom SPD-geführten Bundesjustizministerium. Ministerin Christine Lambrecht will an der geplanten Studie festhalten. Es gehe nicht darum, jemanden unter Generalverdacht zu stellen, sondern darum, "einfach den Sachstand zu ermitteln und zu wissen, wo wir stehen und wie wir auch gegensteuern können", so die SPD-Politikerin. Zuständig für die Studie ist allerdings nicht das Justiz-, sondern Seehofers Innenministerium.

Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes reagierte mit Unverständnis auf Seehofers Entscheidung. "Der Bundesinnenminister vergibt damit eine wichtige Chance, entsprechende Fälle in der Polizei auszuwerten und Grundlagenforschung zu betreiben", erklärte der kommissarische Leiter Bernhard Franke.

"Warum sollten wir Angst vor der Wissenschaft haben?"

Auch der BDK-Chef betont den Wert der Forschung. "Ich verstehe die Debatte insoweit auch gar nicht, weil ich nicht weiß, warum wir Angst vor Wissenschaftlern haben sollten", sagte Fiedler in dem tagesthemen- Interview weiter. Man kenne Fälle von Rassismus bei der Polizei, die in der Diskussion seien, aber man wisse nicht, wie viele Fälle es tatsächlich gebe. "Substanz in die Diskussion bekommt man am besten, wenn man unabhängige Wissenschaftler damit betraut."

Seehofer: "Wir haben kein strukturelles Problem"

Seehofer selbst zeigt sich von der massiven Kritik an seiner Haltung allerdings unbeeindruckt und will die Studie auch weiterhin nicht in Auftrag geben. "Jetzt nicht", sagte er im ARD-Morgenmagazin. "Wir können nicht jede Woche ein Wünsch-Dir-was spielen." Zunächst müssten die zwischen Bund und Ländern abgestimmten Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Rassismus umgesetzt werden. "Dann kann man weiter denken, welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich."

Zugleich beklagte Seehofer, es gebe ständige Kritik an der Polizei, "zum Teil auch Verunglimpfung". Dabei werde übersehen, dass im Öffentlichen Dienst "Null Toleranz" gelte und Rassismus entschieden bekämpft werde. Der CSU-Politiker zeigte sich auch ohne wissenschaftliche Untersuchung überzeugt: "Wir haben kein strukturelles Problem diesbezüglich."