Corona-Pandemie STIKO empfiehlt Impfung für Schwangere

Eine generelle Impfempfehlung für Schwangere gab es bisher nicht - nun hat sich die Ständige Impfkommission geäußert. Sie empfiehlt Frauen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel und Stillenden, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Schwangeren und Stillenden eine Impfung gegen Covid-19. Laut einem Beschlussentwurf sollten sich bisher ungeimpfte Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie Stillende mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs schützen, wie das Robert Koch-Institut mitteilte.

Die Kommission ruft auch alle noch nicht Geimpften im gebärfähigen Alter auf, sich impfen zu lassen. Damit bestehe bereits vor einer Schwangerschaft ein sehr guter Schutz, erklärte die Kommission.

Ausreichend Daten für Empfehlung gesammelt

Bisher hatte die STIKO die generelle Impfung in der Schwangerschaft nicht empfohlen - die Datenlage reichte bisher nicht aus. Die jetzt ausgesprochene Empfehlung basiere auf einer systematischen Aufarbeitung der in den vergangenen Wochen verfügbar gewordenen Daten zum Risiko von schweren Covid-19 Verläufen in der Schwangerschaft sowie zur Effektivität und Sicherheit einer Impfung bei Schwangeren und Stillenden, so die STIKO.