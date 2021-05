Bundespräsident Steinmeier bereit zu zweiter Amtszeit

Bundespräsident Steinmeier hat angekündigt, dass er für eine weitere Amtszeit kandidieren will. Er wolle das Land weiter auf dem Weg in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten, sagte er. Seine jetzige Amtszeit endet im nächsten Frühjahr.

Frank-Walter Steinmeier tritt noch einmal an: Im Schloss Bellevue erklärte er, er stehe aus voller Überzeugung für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Deutschland erlebe derzeit bewegte Zeiten, wichtige Wahlen stünden bevor. Er habe immer gesagt, er wolle die offene Frage seiner weiteren Kandidatur deshalb zügig klären. Er wolle das Land weiter auf dem Weg in eine Zukunft nach der Pandemie begleiten und bitte dafür um neues Vertrauen. Ein Bundespräsident gebe zwar nicht die politische Richtung vor, verwies Steinmeier auf die Verfassung, "aber er kann Brücken bauen". Sein Amt empfinde er als Ehre, Freude, aber auch als eine enorme Herausforderung.

Unterstützung von FDP und Linkspartei

Steinmeier kann bei seiner Kandidatur auch auf die Unterstützung der derzeitigen Oppositionsparteien zählen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) sprach sich bereits für eine Wiederwahl aus. Steinmeier leiste in diesem Amt eine gute Arbeit, hatte Ramelow kürzlich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt. Der Präsident habe das Land in der schwierigen Phase der Pandemie gut geführt. "Wie er mit den Menschen umgeht, überzeugt mich. Eine solche Persönlichkeit können wir gerade auch in der Zeit nach der Pandemie, wenn wir einiges aufarbeiten müssen, gut gebrauchen." Im Jahr 2017 hatte die Linkspartei gegen den Sozialdemokraten und früheren Außenminister gestimmt und einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt.

Auch FDP-Chef Christian Lindner hatte erklärt, er würde Steinmeier unterstützen. Andere Liberale äußerten sich ähnlich.

Seit 2017 im Amt des Bundespräsidenten

Die jetzige Amtszeit Steinmeiers endet nach der Wahl durch die Bundesversammlung im nächsten Frühjahr - also erst nach der Bundestagswahl und den Koalitionsverhandlungen im kommenden Herbst.

Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident der Bundesrepublik. Er ist seit 2017 im Amt. Zuvor war der SPD-Politiker unter anderem Chef des Bundeskanzleramts, Außenminister und Vizekanzler.