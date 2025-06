45 Kilometer Stau auf Tauernautobahn Pfingstwochenende beginnt mit Verkehrschaos Stand: 07.06.2025 15:43 Uhr

Wer über Pfingsten mit dem Auto in den Urlaub fährt, braucht Geduld. Bereits heute gab es lange Staus. Auf der Tauernautobahn in Richtung Österreich standen die Autos auf mehr als 45 Kilometern Länge.

Das Pfingstwochenende ist wie erwartet mit massivem Reiseverkehr gestartet. Auf einer wichtigen österreichischen Transitroute über die Alpen in Richtung Süden müssen Urlauber seit dem Vormittag besonders viel Geduld mitbringen: der Tauernautobahn (A10). Dort bildete sich ein Stau von mehr als 45 Kilometern, wie der Radiosender Ö3 berichtete. Für Betroffene bedeute das eine Fahrtzeitverlängerung von fünf Stunden.

Ausgangspunkt des Verkehrschaos auf der A10 war eine Tunnelbaustelle bei Golling im Salzburger Land. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) hatte bereits im Vorfeld vor der Engstelle und möglichen Problemen gewarnt. In Bayern und Baden-Württemberg haben zweiwöchige Schulferien begonnen. Deshalb war vor allem im Süden mit viel Reiseverkehr gerechnet worden. Vielerorts ist auch noch der Dienstag nach Pfingsten schulfrei.

Autobahnen Richtung Ausland besonders belastet

Die Reisewelle machte sich auch auf anderen Strecken im Süden bemerkbar. In Tirol kam es ebenfalls zu längeren Verzögerungen. Betroffen waren unter anderem die Region Innsbruck, die Brennerautobahn Richtung Italien und die Fernpass-Straße. Generell warnte der ADAC, dass es auf den Straßen Richtung Österreich, Schweiz, Italien, Kroatien, Polen, Tschechien und in die Niederlande eng werden dürfte.

Auch auf den Hauptrouten Richtung Nord- und Ostseeküste staute sich der Verkehr vielerorts. Am Freitag bildeten sich im Norden insgesamt 100 Kilometer Stau.

Ganz anders die Lage in Nordrhein-Westfalen: Nach Angaben einer Sprecherin des ADAC kam es auf den Autobahnen in NRW zu keinem außergewöhnlich hohen Stau-Aufkommen. Gegen Mittag meldete der WDR etwa 70 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag war es deutlich staureicher: Laut WDR-Verkehrsstudio erreichte die Staulänge am Nachmittag gegen 16 Uhr mit rund 420 Kilometern ihren Höhepunkt.

Wer entspannter aus dem langen Wochenende kommen möchte, fährt am besten Sonntag zurück. Da soll es laut ADAC vergleichsweise ruhig auf den Straßen werden. Ein Blick in die Staubilanz zeige, dass in den Vorjahren der Freitag vor und der Dienstag nach Pfingsten zu den staureichsten Tagen des Jahres zählten, teilte der ADAC mit.