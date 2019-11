Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall lässt das Interesse der Menschen für die Akten der DDR-Staatssicherheit nicht nach. Die zuständige Unterlagenbehörde meldet Zehntausende Anträge auf Akteneinsicht.

Fast 38.000 Anträge auf Akteneinsicht - das ist die beeindruckende Zahl, die die Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin vermeldet. Sie seien in den ersten drei Quartalen des Jahres eingegangen, bestätigte ein Sprecher der Funke-Mediengruppe. Die Zahl bewegt sich damit ungefähr auf dem Niveau der Vorjahreszeiträume.

Und sie beweist: Auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist das Interesse daran ungebrochen, wie das Ministerium für Staatssicherheit DDR-Bürger bespitzelte und bespitzeln ließ, die Menschen gegeneinander aufhetzte, erpresste und manipulierte.

"Schicksale aufklären"

"Es ist gut, dass auch in Zukunft alle die Möglichkeit haben, in die Stasi-Akten zu schauen", konstatiert Roland Jahn. Er ist seit 2011 Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen. "Die Einsicht kann helfen, Schicksale aufzuklären."

Behördenchef Jahn begrüßt das ungebrochene Interesse an den Stasi-Unterlagen.

Im Archiv sind laut Jahn Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, aber auch Zeugnisse des Freiheitswillens der Menschen fänden sich dort. Dem Bericht zufolge geht es in etwa jedem sechsten Fall nicht um die Einsicht in Akten des Antragsstellers selbst, sondern um Einblicke in die Akten von Angehörigen.

111 Kilometer Schriftgut umfassen die Hinterlassenschaften des DDR-Geheimdienstes. Hinzu kommen rund 15.000 Säcke mit zerrissenen Papieren, die die Stasi nicht mehr rechtzeitig vernichten konnte. Außerdem blieben knapp zwei Millionen Fotodokumente erhalten.