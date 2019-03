Meteorologen warnen Starkregengefahr vielerorts unterschätzt

Das Risiko heftiger Niederschläge ist in mehreren Regionen Deutschlands höher als bisher angenommen, warnt die Meteorologische Gesellschaft. Viele Landkreise hält sie nicht ausreichend auf die Regenmassen vorbereitet.

Das Risiko von Starkregen ist bislang deutlich unterschätzt worden. Davor warnt die Deutsche Meteorologische Gesellschaft. Die Auswertung von Radardaten zeige, dass bei der Risikobewertung in einigen Regionen von einer neuen Gefährdungslage ausgegangen werden müsse, teilten die Wissenschaftler zum Start einer Fachtagung mit.

Starkregen in Norddeutschland.

So müsse zum Beispiel in den Landkreisen Norddeutschlands mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit mit Starkregen gerechnet werden, als bisher angenommen. Dies sei auch wegen der begrenzten Kapazitäten der Siedlungsentwässerung bedeutsam. Die Siedlungsentwässerung sorgt dafür, dass Abwässer aller Art über die Kanalisation abgeleitet werden, also Abwässer aus privaten Haushalten oder Industriebetrieben ebenso wie Niederschlagswasser.

"Auf Kante genäht"

Zugleich ist die hinreichend genaue und rechtzeitige Vorhersage von Starkregen nach Ansicht der Experten unbefriedigend. "Wir sind bei der Prävention gegen Starkregen 'auf Kante genäht' und daher ausgesprochen anfällig, wenn es um Anstiege und Änderungen im Zuge des Klimawandels geht", so die Meteorologen Andreas Becker und Tanja Winterrath vom Deutschen Wetterdienst.

Auf der Fachtagung der Meteorologischen Gesellschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Garmisch-Partenkirchen beraten bis Freitag rund 450 Wissenschaftler über neueste Erkenntnisse und Fragen aus Meteorologie und Klimaforschung.