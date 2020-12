Ein Interview zum Koalitionsstreit über den Rundfunkbeitrag hat für CDU-Landeschef Stahlknecht weitreichende Konsequenzen: Nachdem er sein Amt als Innenminister verlor, will er nun auch den Parteivorsitz abgeben.

Nach seiner Entlassung als Innenminister Sachsen-Anhalts hat Holger Stahlknecht nun auch seinen Rücktritt vom Amt des CDU-Landesvorsitzenden bekannt gegeben. Er wolle damit Schaden von seiner Partei, der Funktion, seiner Familie und sich abwenden, teilte er in einer persönlichen Erklärung mit. Der Rücktritt solle am 8. Dezember, also am kommenden Dienstag, erfolgen.

In dem Interview, das zu seiner Entlassung als Innenminister geführt hatte, habe er als Landesvorsitzender die "aktuelle und eindeutige Beschlusslage meiner Partei, sowie als Fraktionsmitglied die Meinung meiner Fraktion wiedergegeben", erklärte Stahlknecht. Dies sei wegen der "haltlosen Behauptung" nötig geworden, seine Partei suche eine Annäherung an die AfD,

Er habe in dem Interview an die Koalitionspartner SPD und Grüne appelliert, ein derartiges Manöver nicht zuzulassen "und alle drohenden Konsequenzen zu durchdenken". Er stehe zu seinen Aussagen, allerdings hätten sich "die Interpretationen gegen die Intention entwickelt".

