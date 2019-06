Es ist ein Novum: Burkhard Jung ist als erster ostdeutscher Oberbürgermeister an die Spitze des Städtetags gewählt worden. Auf der Agenda des Leipzigers: bezahlbarer Wohnraum. Bei der Verkehrswende fordert das Gremium mehr Tempo.

Mit dem Leipziger Burkhard Jung ist erstmals der Oberbürgermeister einer ostdeutschen Großstadt an die Spitze des Städtetags berufen worden. Der SPD-Politiker wurde zum Abschluss der Hauptversammlung in Dortmund für die kommenden zwei Jahre gewählt.

Als neuer Präsident wünscht sich Jung eine offene Debatte über Mietpreisdeckelungen und andere Wege, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Wir brauchen dringend einen Diskurs über die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts über eine solche Wohnpreisentwicklung", sagte er.

Diskussion über Einfrieren von Mieten

Der 61-Jährige kritisierte eine "inakzeptable Entwicklung", etwa wenn Mieten über Aufschläge für möbliertes Wohnen gesteigert würden. Je nach Lage halte er daher auch ein zeitweises Einfrieren von Mieten für denkbar, wie es derzeit in Berlin diskutiert wird. Die dortige Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) will die Mieten für frei finanzierte Wohnungen in der Hauptstadt im kommenden Jahr für fünf Jahre einfrieren. Bei Jungs Amtskollegen stößt diese Idee allerdings auf geteilte Zustimmung.

Jung ist seit 2006 Chef im Leipziger Rathaus und will im Frühjahr wiedergewählt werden. Er war als einziger Kandidat für das höchste Amt im kommunalen Spitzenverband ins Rennen gegangen und folgt auf Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Dieser rückt auf den Posten des Vizepräsidenten. Zum ersten Stellvertreter des Präsidenten wählte das Gremium den Stuttgarter Rathauschef Fritz Kuhn von den Grünen.

Der Städtetag vertritt nach eigenen Angaben die Belange von 3400 Städten und Gemeinden mit 52 Millionen Einwohnern gegenüber Bund und Ländern.

Forderung nach Tempo bei Verkehrswende

In seiner zum Abschluss verabschiedeten "Dortmunder Erklärung" unterstrich das Gremium unter anderem seine Forderung nach mehr Tempo bei der Verkehrswende: Bund und Länder sollen dazu in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Euro für Investitionen in nachhaltige Mobilität bereitstellen. Es gelte, den Nahverkehr zu stärken und verfügbare Flächen in den Städten neu aufzuteilen, heißt es dazu in der Erklärung.

Auch eine "Bepreisung von CO2-Emissionen" sehen die Städte als "geeigneten und notwendigen Ansatz", um beim Klimaschutz besser voranzukommen. In jeder Stadt gebe es Möglichkeiten, noch stärker zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen. Gleichzeitig gelte es, in der Bevölkerung Akzeptanz für die notwendigen Schritte zu fördern, betonte Städtetagsvize Lewe.

Beim Thema Grundsteuer, eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen, forderte der Städtetag von Bund und Ländern erneut, schnell zu einer Lösung zu kommen. "Es geht um mehr als 14 Milliarden Euro jährlich, mit denen kommunale Infrastruktur finanziert wird", erklärte Jung. Bis Ende 2019 muss die Grundsteuer neu geregelt sein, weil sie in der bisherigen Form mit dem Grundgesetz unvereinbar ist.