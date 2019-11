Das war eindeutig: Die SPD-Mitglieder haben mit ihrem Votum für das Duo Walter-Borjans und Esken für den Neuanfang gestimmt. Das könnte in der Partei für Zoff sorgen, aber auch mit dem Koalitionspartner.

Alex Krämer, ARD-Hauptstadtstudio

Es gab ganz sicher schon mal Bühnen, auf denen Olaf Scholz lieber stand als auf der im Willy-Brandt-Haus an diesem Samstagabend. Scholz - starrer Blick, Augen geradeaus - bewahrt angesichts der Niederlage Haltung: "Die SPD hat eine Entscheidung getroffen. Die Entscheidung bedeutet eine neue Parteiführung, und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln."

Scholz' Duo-Partnerin Klara Geywitz fängt gleich an mit dem Versammeln: "Die unterlegenen Zwei werden die, die jetzt gewonnen haben, unterstützen. Denn wir wissen: Das ist für die SPD jetzt natürlich auch eine schwierige Situation."

Basis stimmt gegen Führung und Fraktion

Das kann man sagen: Die Basis hat sich anders entschieden als fast alle in der Parteiführung das wollten und anders als die Mehrheit der Bundestagsfraktion es wollte. Die 53 Prozent für Norbert Walter Borjans und Saskia Esken sind ein Schlag fürs Partei-Establishment. Da droht Krach - Esken und Walter-Borjans versuchen, gegenzusteuern.

"Ein großer und warmer Dank geht an Olaf Scholz und Klara Geywitz. Wir haben gestritten, und wir waren immer freundschaftlich dabei - und das ist sehr, sehr viel wert. Vielen Dank dafür, und auch für eure Zusage, uns zu unterstützen. Großartig!"

Parteitag am Freitag

Esken und Walter-Borjans haben klar gemacht, dass sie sich durchaus sehr gut vorstellen können, die Große Koalition mit der Union zu verlassen. Sie wollen Nachverhandlungen - mehr Klimaschutz, höherer Mindestlohn, ein großes Investitionsprogramm. "Das sind Dinge, die der Parteitag diskutieren muss", meint Walter-Borjans. "Im Übrigen großen Respekt auch vor denen, die Klara und Olaf gewählt haben" - und damit eher für eine Fortsetzung der Groko. Das klingt dann schon nicht mehr ganz so hart.

Der SPD-Parteitag beginnt kommenden Freitag. Er soll also festlegen, was der Partei so wichtig ist, dass sie dafür die Koalition platzen lassen würde. Die Union hat jedenfalls keine große Lust auf Zugeständnisse. "Wir wollen Deutschland gut regieren und wir haben dafür eine Grundlage zwischen Union und SPD geschaffen. Und an dieser Grundlage hat sich auch durch diese Entscheidung heute nichts verändert", sagt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.

Opposition wappnet sich für Neuwahl

Ein Verweis auf den Koalitionsvertrag - der aus Sicht mancher Oppositionsparteien aber schon jetzt nichts mehr wert ist. AfD-Chef Jörg Meuthen sagt, er rechne mit einer Neuwahl, das sei gut so. Und auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg geht schon ziemlich fest davon aus, dass es das jetzt war mit der Großen Koalition: "Minderheitsregierung oder Neuwahl - alles ist besser als Durchwursteln und Weiter-so wie bisher. Wir sind für jede Situation gewappnet."

Gewappnet für einen Wahlkampf. Ob der nötig wird, wird sich übernächste Woche klären, in den Tagen nach dem SPD-Parteitag. Dann dürfte es einen Koalitionsausschuss geben, zum ersten Mal mit Walter-Borjans und Esken - und wohl immer noch mit Olaf Scholz. Jedenfalls hieß es am Abend, Scholz werde sein Amt als Finanzminister und Vize-Kanzler auch nach der Niederlage nicht aufgeben.

Laden zusammenhalten - nach dem SPD-Mitgliederentscheid

