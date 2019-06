Nahles-Nachfolge Dreyer zeigt sich offen für Doppelspitze

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer kann sich künftig eine Doppelspitze in der Partei vorstellen. In den tagesthemen übte sie zudem offene Kritik an ihrer Partei - und sprach von "unsolidarischen Kräften".

Die kommissarische SPD-Vorsitzende, Malu Dreyer, hat sich in den tagesthemen offen für eine Doppelspitze gezeigt. Die Mitglieder der SPD seien aufgefordert zu diskutieren, wie sie sich eine neue Parteiführung vorstellen, sagte sie. Wenn am Ende herauskommen sollte, dass die Mehrheit auf eine Doppelspitze gehe, "dann sind wir dafür offen". Sie selbst stünde für das Amt allerdings nicht zur Verfügung.

Dreyer übte zudem Kritik an der eigenen Partei. Es sei nicht schön mitzukriegen, "dass Kräfte in unserer Partei unsolidarisch sind", sagte sie. Die Entwicklungen der letzten Monaten, besonders die Wahlergebnisse, seien "schwer zu ertragen". Wenn sie auf die SPD-Parteivorsitzenden schaue, "dann sind wir nicht besonders gut darin, die Arbeit unserer Parteivorsitzenden zu würdigen und ihnen ein Ausscheiden in Würde zu ermöglichen. Nun sei es an der Zeit, dass "die SPD wieder Land gewinnt".

Malu Dreyer, kommissarische Leitung SPD, über die aktuelle Situation

tagesthemen 22:15 Uhr, 03.06.2019





Wichtige Vorstandssitzung am 24. Juni

Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze und vom Vorsitz der Bundestagsfraktion hatte zuvor der SPD-Vorstand entschieden, dass neben Dreyer auch Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die Partei kommissarisch führen sollen.

Am 24. Juni soll der Parteivorstand laut Schäfer-Gümbel über die Frage entscheiden, wann und in welcher Form ein SPD-Parteitag zur Neuwahl der Parteispitze abgehalten wird. Es gehe dabei auch um die Einbeziehung der Basis, etwa per Urwahl, und die Frage einer möglichen Doppelspitze.

Die Krise der SPD

tagesthemen 22:15 Uhr, 03.06.2019, Thomas Kreutzmann, ARD Berlin





Keine Ambitionen auf Parteivorsitz

Den SPD-Parteivorsitz wolle aber keiner der Interimsvorsitzenden übernehmen, bekräftigten alle drei bei der ersten gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Sie würden die Partei nur für den Übergang bis zu einer Neuwahl des Vorsitzenden führen, kündigte das Trio an. "Das schließt gleichzeitig aus, dass wir für den Parteivorsitz kandidieren", sagte Schwesig.

Dreyer betonte, dass sie die nächste Wahl in Rheinland-Pfalz antreten wolle und deshalb nicht für den Parteivorsitz kandidiere. Auch Schäfer-Gümbel äußerte, dass sich an seinen beruflichen Ambitionen nichts geändert habe. Er will sich im Herbst aus der Politik zurückziehen und wechselt als Arbeitsdirektor zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Schwesig will weiterhin ihr Amt als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern ausfüllen.

SPD soll inhaltlich weitergeführt werden

Das Trio wolle die SPD nun auch inhaltlich weiterführen. Wichtig sei: "Die Partei ist nicht kopflos und nicht führungslos", betonte Dreyer. Auch Schwesig kündigte an, dass das Trio Debatten in der Partei und im Land "in dieser schwierigen Phase begleiten" wolle. Schäfer-Gümbel richtete seine Worte auch in Richtung Genossen: "Wir brauchen jetzt die gesamte Partei". Das Motto der kommissarischen SPD-Führung sei laut Schäfer-Gümbel: "Alle für einen, einer für alle. Das haben wir uns fest versprochen."

Zeitplan durcheinandergewirbelt

Ursprünglich wollte die SPD im Dezember einen Parteikonvent abhalten, um eine Halbzeitbilanz ihrer Arbeit in der Großen Koalition zu ziehen und den Vorstand neu zu wählen. Doch ob dieser Zeitplan zu halten ist, ist mehr als fraglich. "Der Parteitag ist im Dezember angesetzt. Je nachdem wie er gestaltet wird, kann sich der Termin auch ändern", sagte Dreyer in den tagesthemen.

SPD berät über Dreierspitze

B. Schmeitzner, ARD Berlin

03.06.2019 12:33 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 03. Juni 2019 um 22:15 Uhr.