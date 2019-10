Im Rennen um den SPD-Vorsitz erreicht Scholz mit Politik-Partnerin Geywitz das Etappenziel. Knapp dahinter: das Lieblings-Duo der Parteilinken Walter-Borjans/Esken. Was heißt das für die SPD und GroKo?

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Am Vorabend der erwarteten nächsten Wahlniederlage in diesem Jahr - in Thüringen -, hat die SPD ausgezählt. Die Mitglieder gaben ein erstes Votum darüber ab, wer die Partei aus der Krise führen soll. Doch das Ergebnis ist denkbar knapp. Auf der Suche nach ihrer neuen Spitze muss die SPD deshalb nachsitzen. Die Stichwahl dürfte zugleich eine politische Richtungsentscheidung werden.

Wer geht in die Stichwahl?

Der bekannteste und ranghöchste Sozialdemokrat bleibt im Rennen: Olaf Scholz und seine Politik-Partnerin, die ehemalige Brandenburger SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz, schaffen es mit 22,7 Prozent in die Stichwahl. Das ist Platz 1. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen - ob eine böse oder eine freudige, hängt davon ab, wen man fragt bei den Genossen. Im Willy-Brandt-Haus, in der Fraktion und auch bei der Union dürfte aber so manchem ein Stein vom Herzen plumpsen. Auf Platz 2: das hochgehandelte Politik-Paar Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Mit 21 Prozent liegen sie nur knapp hinter dem Führungsduo. Der ehemalige NRW-Finanzminister und die Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg repräsentieren das linkere Lager im Bewerberfeld. Alle anderen vier Teams sind raus, darunter auch das Duo Lauterbach/Scheer, die als einzige offensiv für ein sofortiges Verlassen der Großen Koalition warben. Ergebnis des Mitgliederentscheids: Stichwahl zwischen Walter-Borjans/Esken und Scholz/Geywitz

tagesschau 20:00 Uhr, 26.10.2019, Ariane Reimers, ARD Berlin





Wie geht es jetzt weiter?

Der parteiinterne Wahlkampf geht in die zweite Runde. Die beiden verbleibenden Teams treffen in mehreren Veranstaltungen aufeinander. Dabei wird hoffentlich auch klarer, was die Duos inhaltlich unterscheidet und wer von ihnen das Zeug hat, die SPD aus der Existenzkrise zu führen. Denn diese Fragen sind auch nach 23 Regionalkonferenzen quer durch Deutschland unbeantwortet. Vom 19. bis 29. November entscheiden dann die Mitglieder über Platz 1. Die neue Spitze wird dann endgültig am 6. Dezember auf dem Parteitag durch die Wahl der Delegierten bestätigt - rund sechs Monate nach dem Rücktritt von Andrea Nahles. Video Tina Hassel, ARD Berlin, zum Ergebnis des Mitgliederentscheids tagesschau 20:00 Uhr, 26.10.2019 | video