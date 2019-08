Erst wollte kaum jemand - jetzt wird es fast ein bisschen unübersichtlich beim Wettbewerb um den SPD-Vorsitz. Über mehr oder minder bekannte Kandidaten und die schwierige Suche nach dem richtigen Partner.

Von Sabine Henkel, ARD-Hauptstadtstudio

Es geht um nichts anderes als das, was Franz Münterfering einst als das schönste Amt neben dem Papst titulierte. Trotzdem wollte erst keiner antreten, und plötzlich waren es viele - 13, um genau zu sein. Nicht auszuschließen, dass noch wer dazu kommt. Zwischen "keiner will" und "man verliert den Überblick" liegen gut sechs Wochen und gefühlt sechs Minuten. Aber der Reihe nach.

Zuerst waren da Michael Roth und Christina Kampmann, ein Staatssekretär und eine ehemalige Landesministerin - die Mutigen. Man habe sich gemeinsam zur Kandidatur entschieden, sagte Kampmann - "weil wir fest davon überzeugt sind, dass die SPD jetzt mutige Menschen braucht, die Verantwortung für diese Partei übernehmen wollen." Die beiden wollen gemeinsam Visionen entwickeln. Helmut Schmidt würde sagen, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen - aber lassen wir das. Sie haben die Vision, die SPD wieder aufrichten zu können.

"Ein bedrohliches Amt"

Ebenso wie Ralf Stegner, seines Zeichens Fraktions- und Oppositionsführer in Schleswig-Holstein. "Ich habe mir gesagt: Du kannst in so einer Lage deiner Partei nicht kneifen. Du machst ein Angebot, gemeinsam mit jemand anderem, das sich unterscheidet von dem von anderen", begründete er seine Bewerbung. Auch Stegner will im Duo führen - mit Gesine Schwan, was mit viel Spott und Häme bedacht wurde. Eine 76-Jährige, die der SPD auf die Beine helfen kann?

"Ich bin alt, das ist klar, aber ich fühle mich gar nicht so alt", erklärte die. Es sei auch eine Erfahrung gewesen, dass die Suche nach einem jüngeren Partner oder einer Partnerin nicht ganz einfach sei. "Denn man muss sich klar machen, dass dieses Amt von vielen als ein bedrohliches Amt wahrgenommen wird."

Aus "Nein" wurde "Ja"

Vielleicht war genau das der Grund, warum Olaf Scholz die Frage, ob er nicht SPD-Chef werden will, Anfang Juni noch mit einem klaren "Nein" beantwortete. Daraus ist mittlerweile ein "Ja" geworden - zumindest so etwas ähnliches. Scholz soll der Interims-SPD-Spitze gesagt haben: "Ich mache es, wenn ihr es wollt."

Der Bundesfinanzminister ist nicht sonderlich beliebt, aber immerhin der einzige Bewerber aus der ersten Reihe, aus der einige Hoffungsträger nicht antreten wollen: Stephan Weil, Franziska Giffey, Malu Dreyer, Manuela Schwesig. Also sind da die anderen: Simone Lange und Alexander Ahrens, die nicht unbedingt als aussichtsreiche Kandidaten gelten, ebenso wenig wie Nina Scheer und Karl Lauterbach. "Wir sind ja jetzt noch keine Kandidaten, sondern wir sind Kandidaten für die Kandidatur", stellte letzterer klar.

Suche nach Unterstützern

Vielleicht bleibt es auch dabei. Genauso wie für die Einzelbewerber, deren Namen man erst im "Who is who" der hinteren Plätze der Sozialdemokratie nachschlagen muss: Hans Wallow und Robert Meier. Sie müssen wie alle zunächst ausreichend Unterstützer haben, um überhaupt antreten zu dürfen.

Gelingen dürfte das Boris Pistorius und Petra Köpping, der eine Minister in Niedersachsen, die andere Ministerin in Sachsen. Beide erfahren Anerkennung in der SPD und würden für einen Neuanfang stehen - anders als Olaf Scholz, der im Übrigen noch nach einer Frau für ein Duo sucht.

Nie war in der SPD die Kandidatensuche oder - frei nach Lauterbach: "die Kandidatensuche für die Kandidatur" so schwierig und unübersichtlich. Beinahe gut, dass die Zwölf-Prozent-Partei in dieser Lage keinen Kanzlerkandidaten braucht.