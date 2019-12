Die SPD hat eine neue Parteispitze: Die Delegierten des Parteitags wählten Esken und Walter-Borjans wie erwartet zu ihren Vorsitzenden. Esken erhielt 75,9 Prozent der Stimmen, für Walter-Borjans stimmten 89,2 Prozent.

Die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken und der frühere nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans sind neue Vorsitzende der SPD. Der Parteitag wählte die beiden in Berlin und bestätigte damit das Ergebnis des Mitgliederentscheids.

Esken erhielt 75,9 Prozent, Walter-Borjans 89,2 Prozent. Es gab minutenlang Applaus der Delegierten, die sich von ihren Plätzen erhoben. Die im Sommer nach heftiger Kritik abgetretene Andrea Nahles hatte bei ihrer Wahl im April des vergangenen Jahres 66,35 Prozent bekommen.

Damit wird die Partei erstmals von einer Frau und einem Mann gemeinsam geführt. Das Duo hatte die Stichwahl beim Mitgliederentscheid gegen die brandenburgische Politikerin Klara Geywitz und Finanzminister Olaf Scholz für sich entschieden.

"Neue Zeit" angekündigt

Die beiden neuen Vorsitzenden wollen ihre Partei auf einen Linkskurs führen und dafür notfalls die Große Koalition mittelfristig verlassen, wie sie in ihren Bewerbungsreden erneut deutlich machten. Vor rund 600 Delegierten kündigten sie an, dass sie die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich schließen und mehr Klimaschutz durchsetzen wollten.

Beide zweifelten daran, ob das mit der Union in der Großen Koalition möglich sei. Es gebe mit ihnen als standhafte SPD-Chefs einen Aufbruch in eine "neue Zeit", sagten sie.

Kritik an Kramp-Karrenbauer

"Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht", bekräftigte Esken. "Viel zu lange war die SPD in den letzten Jahren in ihrer eigenen Denke mehr Große Koalition als eigenständige Kraft." Die SPD gebe der Großen Koalition eine "realistische Chance auf eine Fortsetzung" - "nicht mehr, aber auch nicht weniger".

Wie ihr Partner Walter-Borjans kritisierte die 58-Jährige die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass diese die Umsetzung der mühsam ausgehandelten Grundrente an den Fortbestand der Koalition knüpfe, sei respektlos. Die Union hatte klargestellt, dass sie den Koalitionsvertrag nicht aufschnüren möchte.

Walter-Borjans verschärfte den Ton gegenüber dem Koalitionspartner und pochte auf ein stärkeres Profil der SPD. In einer Demokratie müsse man Kompromisse machen, aber sie dürften nicht "verwischen, wo wir stehen". In den geplanten Gesprächen mit der Union über Nachbesserungen werde es "natürlich" keine Alleingänge geben. Es brauche den Austausch mit der Fraktion und den Ministern. "Aber es darf auch keine Festlegung der Parteimeinung aus der Koalitionsdisziplin heraus geben."