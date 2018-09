Die Debatte über den Verfassungsschutzpräsidenten wird zur Belastungsprobe für die Koalition: Die Parteispitzen wollen am Nachmittag über die Causa Maaßen beraten. Die SPD forderte ultimativ seine Entlassung.

Die SPD-Spitze hat Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, für die Ablösung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu sorgen. "Für die SPD-Parteiführung ist völlig klar, dass Maaßen gehen muss. Merkel muss jetzt handeln", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.

Maaßen steht vor allem wegen seiner Äußerungen über fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz in der Kritik. Gestern musste er sich deswegen Anhörungen im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss des Bundestages stellen. Neben der SPD hatten sich auch Grüne und Linkspartei für eine Entlassung Maaßens ausgesprochen.

Am Nachmittag wollen die Vorsitzenden der Koalitionsparteien über den weiteren Umgang mit Maaßen beraten. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios kommen Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles im Kanzleramt zusammen.

Die Vorwürfe gegen Verfassungsschutzpräsident Maaßen sorgen für heftigen Streit in der Großen Koalition.

Seehofer hält noch zu Maaßen

Direkt nach Ende der Sommerpause droht die nächste Zerreißprobe für die erst ein halbes Jahr amtierende Große Koalition. Nahles hatte am Montag von Maaßen klare Belege für seine Aussagen eingefordert. "Sollte er dazu nicht in der Lage sein, dann ist er in seinem Amt nicht länger tragbar".

Maaßen hatte im Interview mit der "Bild"-Zeitung gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video mit Angriffen auf Ausländer authentisch sei. Später relativierte er dies.

Nach einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestags hatte Seehofer gestern Maaßen dennoch sein Vertrauen ausgesprochen.

Wer ernennt und entlässt einen Geheimdienstchef? Das Bundesamt für Verfassungsschutz untersteht dem Bundesinnenminister. Er kann einen neuen Behördenleiter vorschlagen, braucht dafür jedoch die Zustimmung des Kabinetts. Laut Bundesbeamtengesetz zählt der Geheimdienstchef zu den politischen Beamten und kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Dass die Bundeskanzlerin auf ihre Richtlinienkompetenz pocht und den Innenminister anweist, den Verfassungsschutzpräsidenten zu entlassen, halten politische Beobachter für sehr unwahrscheinlich.

SPD hat zahlreiche Zweifel an Maaßen

In der SPD wird angezweifelt, ob Maaßen noch der richtige Mann an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes ist, gerade in Zeiten, wo es enorme Herausforderungen für die Demokratie und einen erstarkenden Rechtsextremismus gibt. Zudem wächst in der Partei der Druck, klare Kante gegenüber dem Koalitionspartner Union zu zeigen. Außerdem betrachtet die SPD Maaßen mit Argwohn, weil er sich mit AfD-Vertretern getroffen hatte.

"Klar mit Falschaussagen unterwegs"

Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post riet seiner Partei, ein Ende der Koalition zu erwägen, wenn Maaßen nicht entlassen wird: "Ich sehe uns ganz klar an einer Glaubwürdigkeitsfrage angelangt", sagte er im ARD-Mittagsmagazin. Es sei dem Wähler nicht zu vermitteln, "dass wir einen Verfassungsschutzpräsidenten haben, der als Pressesprecher mit Fake News fungiert". Seehofer würde einen Verfassungsschutzchef "decken, der klar mit Falschaussagen unterwegs ist."