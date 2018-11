SPD-Klausur Die Partei ringt um den Neustart

Die Sozialdemokraten suchen nach einem Weg aus der Krise. Zum Auftakt ihrer zweitägigen Klausur beriet zunächst das Parteipräsidium die jüngsten Wahlniederlagen. Konkrete Beschlüsse blieben aus.

Nach den heftigen Wahlniederlagen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat die SPD-Spitze über den Zustand der Partei beraten. Am Sonntagabend kam in Berlin das Parteipräsidium vorbei. Die Sitzung dauerte bis nach Mitternacht. Konkrete Beschlüsse sind dabei noch nicht gefallen. Dies werde erst in Rahmen einer Sitzungs des Parteivorstands geschehen, der am heutigen Montag zusammenkommt. Das teilte SPD-Vize Ralf Stegner nach Ende der Präsidiumssitzung mit.

Mit der Klausurtagung sucht die SPD nach ihren schweren Wahlniederlagen einen Ausweg aus der Krise. Angesichts der Stimmenverluste bei den Wahlen in Hessen und Bayern und des bundesweiten Umfrageabsturzes stehen Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz unter Druck, eine Wende herbeizuführen.

Heiko Maas stützt Andrea Nahles den Rücken.

Maas warnt vor Personaldebatte

Trotzdem scheint die SPD-Spitze nicht gewillt zu sein, einen erneuten Wechsel im Amt der Parteivorsitzenden zu erzwingen. Mehrere führende Parteimitglieder sprachen sich vor Beginn der Klausurtagung demonstrativ für Nahles aus.

"Die SPD hat in den letzten 15 Jahren ihre Probleme immer zu Macht- und Personalfragen gemacht. Was wir davon haben, das erleben wir heute", sagte Außenminister Heiko Maas. Er hoffe, dass es dieses Mal anders werde, sonst werde nichts besser. "Ich glaube, die SPD braucht vor allen Dingen mehr Selbstbewusstsein statt Selbstbeschäftigung, mehr Haltung statt Zaudern. Und wegen der Lust am eigenen Untergang ist noch niemand gewählt worden."

SPD im Umfragetief

Auch SPD-Vize Stegner warnte vor einer Personaldebatte. Die Partei müsse auf die Sacharbeit setzen und deutlich machen, wofür die SPD steht. "Gutes Regieren alleine reicht eben nicht, das merkt man ja, sondern wir müssen auch jenseits davon unser Profil schärfen als linke Volkspartei, damit deutlich ist, wofür wir stehen und weswegen man die SPD wählen sollte und dass wir dann natürlich auch liefern", sagte Stegner vor Beginn der Sitzung des Präsidiums.

Die SPD bleibt angesichts massiver Konflikte in der Koalition bundesweit im Umfragetief. Aus Sicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat sich die Partei ihre Schwäche selbst zuzuschreiben. "Das hat weder etwas mit Angela Merkel noch mit der Union zu tun", sagte er der "Welt am Sonntag".