Die SPD will nach den Worten ihres Generalsekretärs ihre Sozialpolitik neu ausrichten - und dabei Hartz IV abschaffen. "Wir arbeiten an einem neuen Konzept", kündigte Klingbeil an.

In einem sogenannten Debattencamp wollen die Sozialdemokraten am Wochenende über eine Neuausrichtung ihrer Sozialpolitik diskutieren. Generalsekretär Lars Klingbeil legt mit einem ersten Diskussionspunkt vor: "Hartz IV ist von gestern. Wir arbeiten an einem neuen Konzept", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Focus".

Die Grundsicherung sei "passé - als Name und als System." Denn sie sei einst von der rot-grünen Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder in dem Glauben eingerichtet worden, "dass es für jeden schnell wieder Arbeit gibt, wenn er oder sie arbeitslos wird". Durch die Digitalisierung verlören nun aber auch Hochqualifizierte ihre Jobs - "das führt zu einer enormen Abstiegsangst", sagte Klingbeil.

Wer eine Maßnahme macht, soll ALG I erhalten

Wer sich in Qualifizierungsmaßnahmen befinde, solle künftig weiterhin Arbeitslosengeld I beziehen, statt in Hartz IV abzurutschen: "Die Menschen müssen die Gewissheit haben, dass der Sozialstaat sie auffängt."

Bislang wird das Arbeitslosengeld I maximal 18 Monate lang gezahlt, bevor Arbeitslose nur noch die Grundsicherung erhalten. Klingbeil sagte, es brauche einen Sozialstaat unter neuen Prämissen, "der absichert und Chancen eröffnet statt Menschen zu gängeln".

SPD strebt Neuausrichtung im Sozialen an

Die SPD-Spitze versucht seit längerem, das Image der Partei in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu verbessern und den Sozialstaat zu reformieren.

Parteichefin Andrea Nahles etwa hatte sich im Sommer dafür ausgesprochen, Leistungskürzungen bei jüngeren Hartz-IV-Empfängern abzuschaffen, da diese aus ihrer Sicht kontraproduktiv wirkten: "Die melden sich nie wieder im Jobcenter, um einen Ausbildungsplatz zu suchen", sagte sie. Weite Teile der SPD und der Regierungspartner Union hatten ihren Vorschlag jedoch abgelehnt.

Klingbeil selbst hatte in dieser Woche den Vorschlag ins Gespräch gebracht, ein Recht auf ein staatlich bezahltes Jahr Auszeit nach zwölf Jahren Arbeit einzuführen.

Bundesfinanzminister und SPD-Vize Olaf Scholz pocht bislang darauf, Hartz IV als Grundsicherung beizubehalten.

Juso-Chef Kühnert: "Mühlsteine von Hartz IV"

Der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert sagte, die SPD werde ihre Erneuerung nicht schaffen, wenn sie "die Mühlsteine von Hartz IV" nicht loswerde: Menschen dürften nicht gezwungen werden, angespartes Vermögen aufzubrauchen, bevor sie Anspruch auf Arbeitslosengeld II haben, forderte Kühnert auf einer Landeskonferenz der Thüringer Jusos.

Mit Informationen von Daniel Pokraka, ARD-Hauptstadtstudio.

Klingbeil hält Hartz IV für passé als Name und auch als System

Daniel Pokraka, ARD Berlin

08.11.2018 15:44 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 08. November 2018 um 14:03 Uhr.