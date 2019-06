Während in der SPD die Diskussion über die Zukunft von Parteichefin Nahles nicht abreißt, lenkt Vizekanzler Scholz den Blick auf die Zeit nach der nächsten Wahl: Eine Neuauflage der Großen Koalition schließt er aus.

Der stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, Olaf Scholz, hat eine weitere Große Koalition nach der laufenden Legislaturperiode ausgeschlossen. "Ich bin ganz sicher, dass es nicht vertretbar wäre, dass wir nach der vierten Großen Koalition noch eine fünfte bekommen", sagte der Vizekanzler dem "Tagesspiegel".

"Drei Große Koalitionen in Folge würden der Demokratie in Deutschland nicht guttun", ergänzte er: "Eine Fortsetzung der heutigen Koalition nach 2021 will niemand - nicht die Bürgerinnen und Bürger, nicht die Union - und wir Sozialdemokraten schon gar nicht."

Bereits nach der letzten Bundestagswahl 2017 hatte sich die SPD zunächst gegen eine Große Koalition entschieden. Nach dem Scheitern der Verhandlungen über eine "Jamaika-Koalition" zwischen Union, FDP und Grünen willigte sie dann doch in ein Bündnis mit CDU und CSU ein. Damit regieren die drei Parteien jetzt seit 2013 miteinander. Zuvor gab es zwischen 1966 und 1969 sowie 2005 und 2009 Große Koalitionen.

Oliver Köhr, ARD Berlin, zur Diskussion um Fraktionschefin Nahles

tagesschau 17:00 Uhr, 31.05.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-546685~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Streit über Nahles geht weiter

In der SPD geht derweil die Diskussion über die Zukunft von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles weiter. Der frühere SPD-Chef Martin Schulz führte persönliche Gründe für seinen Verzicht auf eine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz am kommenden Dienstag an. Diese wolle er aber nicht näher ausführen, sagte Schulz der "Welt am Sonntag".

Auf die Frage, ob er ausschließe, zu einem späteren Zeitpunkt anzutreten, sagte Schulz lediglich: "In einem Brief habe ich den Abgeordneten unserer Fraktion geschrieben, dass ich zur Wahl am Dienstag nicht antrete, dass dies seit zwei Wochen zwischen mir und Andrea Nahles klar war, und, dass ich sie selbstverständlich informieren würde, sollte ich gegen sie antreten wollen."

Stellt sich am Dienstag zur Wiederwahl als Fraktionschefin: Andrea Nahles.

"Überrascht, dass Frau Nahles diese Entscheidung vorzieht"

Zugleich übte er Kritik an Nahles. Die SPD brauche eine inhaltliche Neuorientierung und ein klares Profil. Er rate dazu, "nicht primär über Personen zu reden". Dies sei auch das Ergebnis der Debatten im Parteivorstand nach der Niederlage bei der Europawahl gewesen. "Deshalb war ich überrascht, dass Frau Nahles diese Entscheidung über die Wahl des Fraktionsvorsitzes vorzieht. Damit legt sie doch den Schwerpunkt auf Personalfragen. Das finde ich zum aktuellen Zeitpunkt falsch."

Bislang ist Nahles die einzige Kandidatin für die Wahl des Fraktionsvorsitzes. Der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post kündigte gegenüber report München jedoch an, dass es noch einen Gegenkandidaten geben werde. Namen nannte er nicht.

Der bayerische Landesverband sieht darüber hinaus weiteren Gesprächsbedarf: "Wir sollten den Bundesparteitag auf September vorziehen und dort über unseren Weg in die Zukunft, die Koalition und die Führung der Partei entscheiden", teilte die bayerische SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen per Facebook mit. Nach Beschluss des Landesvorstandes ist eine grundlegende Neuausrichtung der Bundespolitik nötig.

Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, warnte dagegen vor öffentlichen Streitigkeiten. Im ZDF lehnte er den Vorstoß aus Bayern ab: "Ich glaube, dass wir alle vereinbart haben, dass der Bundesparteitag im Dezember stattfindet." Dann liege auch die Halbzeitbilanz der Großen Koalition vor.

Rückendeckung von Spitzenpolitikern

Auch mehrere andere SPD-Spitzenpolitiker stärkten Nahles laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in einem gemeinsamen Appell den Rücken. "Die massive öffentliche Kritik an Andrea Nahles ist unfair", heißt es demnach in einer gemeinsamen Stellungnahme von Vizekanzler Scholz, den Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, Malu Dreyer und Manuela Schwesig, den Landeschefs von Bayern und Hessen, Natascha Kohnen und Thorsten Schäfer-Gümbel, sowie dem schleswig-holsteinischen Fraktionschef Ralf Stegner. Sie mahnen einen solidarischen Umgang mit Nahles an. Sie habe schließlich "in einer sehr schweren Phase" den Vorsitz der Partei übernommen.