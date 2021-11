Spahn zur Corona-Lage "Das reicht so alles nicht mehr" Stand: 12.11.2021 11:28 Uhr

Gesundheitsminister Spahn hat die Lage zur Corona-Pandemie als "ernst" bezeichnet. Die bisherigen Maßnahmen genügten nicht mehr. Er forderte eine Testpflicht in Heimen und verschärfte Maßnahmen für Veranstaltungen.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringt wegen der immer schnelleren Corona-Ausbreitung auf ein rasches Gegensteuern. "Wir müssen alles tun, um diese Dynamik zu brechen", sagte der CDU-Politiker. "Sonst wird es für das ganze Land ein bitterer Dezember."

Spahn appellierte an die Bürger, die angebotenen Impf- und Testmöglichkeiten zu nutzen, um die Pandemie einzudämmen. "Allerdings - und das sage ich mit der Erfahrung aus drei Corona-Wellen - das ist alles richtig und wichtig, aber das reicht so alles nicht - jedenfalls nicht mehr", sagte Spahn.

Es brauche dringend eine Testpflicht für Personal und Besucher in Pflegeheimen. Das sei laut Spahn wichtiger als eine Impfpflicht in diesem Bereich, weil auch Geimpfte und Genesene das Virus in die Heime tragen könnten.

Verschärfte Auflagen für Veranstaltungen

Zudem forderte Spahn verschärfte Auflagen bei Veranstaltungen. "3G war eine gute Idee, aber es blieb zu oft Theorie, es bliebt zu oft 0G, weil es oft nicht kontrolliert worden ist und damit auch keinen wirklichen Effekt erzielen konnte", sagte Spahn. Das könne man sich in dieser Lage nicht mehr erlauben.

Konkret sprach sich Spahn dafür aus, für öffentliche Veranstaltungen das Prinzip "2G plus" einzuführen - also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die zusätzlich aber noch einen aktuellen Test vorweisen müssen. "Das ist ein schwerer Schritt, das ist mir bewusst. Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein Schritt ist, den wir gehen müssen", so Spahn.

Die 3G-Regelung werde laut Spahn nicht mehr reichen. "Wenn wir die Pandemie brechen wollen, müssen wir entschlossener handeln." Dazu gehöre das Testen, auch für Geimpfte und Genesene die auch ein Teil der Infektionsentwicklung seien, sagte Spahn.

Impfungen ziehen weiter an

Spahn kündigte zusätzliche Anreize an, um das Tempo der Impfungen zu beschleunigen. Mit einer geplanten Verordnung sollen Ärzte statt der bisherigen 20 Euro ab Dienstag 28 Euro als Vergütung erhalten, zudem soll es einen Wochenendzuschlag von acht Euro geben.

Der Minister verwies zudem darauf, dass Impfungen wieder anziehen. In dieser Woche seien mehr als 4,3 Millionen Dosen bestellt worden, was eine Vervierfachung verglichen mit den vergangenen Wochen sei. Neben den Praxen gebe es wieder mehr als 170 Impfstellen und rund 600 mobile Teams.

Spahn betonte, die für kommenden Donnerstag vorgesehene Corona-Runde der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten sei wichtig, um zu gemeinsamem Handeln zu kommen. Aus seiner Sicht hätte es eine solche Bund-Länder-Abstimmung schon vor drei Wochen gebraucht.