RKI-Chef Wieler "Wir müssen jetzt handeln"

Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Chef haben eindringlich zur Eindämmung der Corona-Pandemie aufgerufen. Dazu seien auch weitere Einschränkungen nötig. Sonst drohe eine Überlastung der Kliniken.

Die aktuelle Infektionsdynamik bereitet dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, große Sorgen. "Wir müssen jetzt handeln und damit Menschenleben retten", sagte er in der Bundespressekonferenz in Berlin. Die Zahl der neuen Fälle sei zu hoch, weshalb eine Überlastung des Gesundheitssystems drohe: "Die Lage in den Krankenhäusern spitzt sich teilweise dramatisch zu."

Brisante Lage auf Intensivstationen

Er wies vor allem auf die Situation auf den Intensivstationen hin. Dort steige die Zahl der Patienten kontinuierlich an. In einigen Städten seien jetzt schon keine Intensivbetten mehr frei. Gleichzeitig müssten viele Stationen ihren Betrieb wegen Personalmangel einschränken. Er betonte, dass auch immer mehr Jüngere in Kliniken behandelt werden müssten, denn die meisten Neuerkrankungen seien mittlerweile bei den 15- bis 49-Jährigen zu verzeichnen. Das liege auch an der besonders ansteckenden Virusvariante B.1.1.7, die einen Anteil von 90 Prozent erreicht habe.

Es müsse deshalb dringend gegengesteuert werden, etwa durch Kontaktreduktion und andere bekannte Strategien. Weitere Öffnungsschritte seien deshalb nicht möglich: "Wir müssen zuerst die dritte Welle brechen." Es sei zwar positiv, dass mittlerweile 17 Prozent der Bundesbürger mindestens einmal geimpft seien. "Der Großteil der Bevölkerung ist eben nicht geimpft." Und sehr viele Menschen müssten noch monatelang auf ihre Impfung warten. Und auch Tests seien kein Allheilmittel: "Wir müssen die Zahlen runterbringen. Es ist naiv zu glauben, das Virus wegtesten zu können. Das funktioniert nicht."

"Jeder Tag zählt"

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich tief besorgt. "Die Lage ist ernst und jeder Tag zählt", so der CDU-Politiker. "Was wir jetzt versäumen, rächt sich in zwei bis drei Wochen. Genauso wie sich jetzt rächt, was vor zwei, drei Wochen nicht entschieden wurde." Er appellierte deshalb an die Bundesländer, umgehend weitere Einschränkungen zu verfügen und nicht bis Mitte nächster Woche zu warten, bis der Bundestag das neue Infektionsschutzgesetz mit der bundesweiten Notbremse beschlossen habe.

Es brauche entschiedenes Handeln und weitere Einschränkungen, denn "impfen und testen allein reichen nicht, um die dritte Welle zu brechen". Zwar würden derzeit täglich etwa eine halbe Million Menschen geimpft, doch diese Effekte kämen wegen des exponentiellen Wachstums noch nicht zum Tragen. Das zeigten auch Beispiele aus anderen Ländern, die schon deutlich mehr Menschen geimpft hätten, wie die USA, Großbritannien oder Chile. "Wir müssen erst die Zahlen in den Griff kriegen."

Die klinische Situation sei nicht fehlzuinterpretieren, sagte er in Berlin. Fast 5000 Covid-19-Patienten würden derzeit auf Intensivstationen versorgt, Mediziner rechneten mit bis zu 6000 Patienten am Ende dieses Monats. "Schon jetzt können wir absehen, dass ohne einen Stopp dieser Entwicklung unser Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität gelangen wird", sagte Spahn. Jüngst hatte das Robert Koch-Institut fast 30.000 Neuinfektionen und mehr als 300 Todesfälle verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 160.