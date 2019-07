Pflegemangel Werbe-Reise in den Kosovo

Der Personalmangel in der Pflege verschärft sich Jahr für Jahr. Deshalb wirbt Gesundheitsminister Spahn im Kosovo nun um Fachkräfte. Die Resonanz in Deutschland ist jedoch nicht nur positiv.

Von Nadine Bader, ARD-Hauptstadtstudio

Qazim Halimi beugt sich über eine Puppe in einem Krankenbett. In der Ellenbeuge legt er eine Infusion an. Eigentlich muss Halimi das gar nicht mehr üben. Vor zwei Tagen hat er seinen Abschluss gemacht - an einer deutschen Pflegeschule in Pristina. Jetzt möchte der 21-Jährige schnell nach Deutschland, um in der Pflege zu arbeiten. "Wo es nötig ist, mich stört gar nichts. Also im Altenpflegebereich oder als Krankenpfleger in einem Krankenhaus, das ist beides gut", sagt Halimi.

Krankenpfleger Qazim Halimi aus Pristina will in Deutschland arbeiten "wo es nötig ist, also mich stört gar nichts".

Komplizierte Anerkennungsverfahren

Eine Stelle im Kosovo zu finden, sei schwierig, sagt Halimi. Deshalb verspricht er sich als diplomierte Pflegefachkraft viel vom Besuch des deutschen Gesundheitsministers Jens Spahn. Der Minister soll helfen, die Anerkennungsverfahren zu vereinfachen. In jedem Bundesland sind sie anders geregelt.

Adrian Heimerer von der deutschen Pflegeschule in Pristina sagt, die Verfahren seien sehr oft langwierig. "Wir haben mittlerweile Wartezeiten von bis zu zehn Monaten." Die Anerkennungsstellen seien offenbar sehr überlastet.

Es sind Probleme, die sich Spahn bei seinem Besuch in Pristina geduldig anhört. Denn der Minister will um Arbeitskräfte werben, um dem drastischen Personalmangel in der Pflege in Deutschland zu begegnen.

Gesundheitsminister Spahn wirbt im Kosovo um Pflegekräfte

In Deutschland 19 Bewerber für 100 Stellen

Eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur Situation im Pflegebereich von Mai zeigt, dass sich die Situation in der Altenpflege verschärft. Demnach kommen auf 100 offene Stellen für Fachkräfte in der Altenpflege nur 19 potenzielle Bewerber.

Zum Vergleich: Vor fünf Jahren kamen auf 100 gemeldete Stellen noch 38 arbeitslose Fachkräfte. Inzwischen dauert es laut der Statistik 183 Tage, bis Heimbetreiber eine frei gewordene Pflegestelle neu besetzt habe. Das sind zwölf Tage länger als noch im Jahr 2017. Und das "Sofortprogramm Pflege" der Bundesregierung, das 13.000 zusätzlich Stellen in der Altenpflege vorsieht, läuft nur schleppend an.

Übung mit Puppe: "Wir können jede Pflegekraft, die mit anpacken will, gut gebrauchen", so Gesundheitsminister Spahn.

Spahn will Verfahren vereinfachen

Spahn läuft von Krankenbett zu Krankenbett und schaut zu, wie Halimi und andere Pflegeschüler die Übungen an den Trainingspuppen demonstrieren. Dann verspricht er, sich um eine leichtere Anerkennung ihrer Abschlüsse zu bemühen. Er wolle erreichen, "dass die jungen Menschen, die mit viel Mut in ein neues Land gehen" und "mit viel Einsatz sehr lernwillig sind" keine Steine in den Weg gelegt bekommen. "Denn wir können jede Pflegekraft, die mit anpacken will, gut gebrauchen", so der Minister.

Zustimmung und Kritik

In Deutschland sind die Reaktionen auf Spahns Engagement jedoch unterschiedlich. Bernd Meurer vom Arbeitgeberverband der privaten Anbieter sozialer Dienste begrüßt die Reise in den Kosovo. Es sei "mehr als dringend", dass der Bundesgesundheitsminister ausländische Pflegekräfte nach Deutschland bringe. Angehörige von Pflegebedürftigen müssten zum Teil bis zu 40 Pflegeheime anschreiben, um einen Pflegeplatz zu bekommen.

Aus Sicht der Gewerkschaften müssen sich vor allem die Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessern - vor allem die Bezahlung in der Altenpflege. Sylvia Bühler von ver.di kritisiert: "Das laute Rufen vieler Arbeitgeber nach ausländischen Pflegekräften soll eindeutig davon ablenken, dass sie nicht wirklich gewillt sind, die Situation in ihren Betrieben zu verbessern."

Brigitte Döcker von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist wichtig, dass die Anwerbung ausländischer Pflegekräfte "ethisch vertretbar" abläuft. Für die AWO heißt das zum Beispiel, auf keinen Fall aus Ländern anzuwerben, die selbst einen Fachkräftemangel haben.

Spahn mit seinem Kollegen Ismajli. Etwa 1000 kosovarische Pflegekräfte könnten nach Deutschland kommen, so der Gesundheitsminister.

Beide Seiten sollen profitieren

Deutschland hat sich verpflichtet, den sogenannten Globalen Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisation zu beachten. Der besagt, dass die Migration von Fachkräften sowohl den Gesundheitssystemen der Herkunfts-, als auch der Aufnahmeländer nutzen soll.

Spahn hat deshalb eine gemeinsame Erklärung mit dem kosovarischen Gesundheitsminister Uran Ismajli unterzeichnet. Die sieht vor, dass Deutschland beim Aufbau einer Krankenversicherung helfen soll. Und die Pflegeausbildung im Kosovo soll so angepasst werden, dass die Abschlüsse leichter in Deutschland anerkannt werden können. Spahn geht davon aus, dass pro Jahr etwa 1000 kosovarische Pflegekräfte nach Deutschland kommen könnten.

Gesundheitsminister des Kosovo beschwichtigt

Der kosovarische Gesundheitsminister wird auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem deutschen Kollegen gefragt, ob er es nicht bedauere und ob er nicht negative Folgen für das kosovarische Gesundheitssystem befürchte, wenn viele junge Menschen das Land verlassen, um in der Pflege in Deutschland zu arbeiten. Ismajli antwortet: "Sie müssen verstehen, es gibt qualifizierte junge Menschen, die das Land verlassen wollen. Aber es gibt auch solche, die sich vorstellen können, später wieder in die Republik Kosovo zurückzukehren."

Halimi will nun erst einmal nach Deutschland. Ein paar Monate wird er sich wohl noch gedulden müssen, bis er eine Rückmeldung von der Anerkennungsstelle bekommt. Ob er sich vorstellen kann, später wieder in den Kosovo zurückzukehren, wenn er es erst einmal nach Deutschland geschafft hat? "Ja", sagt Halimi. "Kann sein."

Spahn unterzeichnet im Kosovo "gemeinsame Erklärung"

Nadine Bader, ARD Berlin

15.07.2019 22:59 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.