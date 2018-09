Vorstoß von Spahn Mehrarbeit gegen den Pflegenotstand

In Deutschland fehlen Zehntausende Pflegekräfte. Um den Mangel zu bekämpfen, will Gesundheitsminister Spahn Beschäftigte zum längeren Arbeiten motivieren. Schon drei Stunden mehr pro Woche würden helfen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will Pflegekräfte dazu motivieren, etwas länger zu arbeiten. Er sieht das als einen Schritt an, um den Mangel an Pflegern in Heimen und Kliniken zu bekämpfen. Er hat dabei vor allem Teilzeitkräfte im Blick.

"Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen", sagte Spahn der "Augsburger Allgemeinen". Viele Beschäftigte in Heimen und ambulanten Diensten hätten ihre Stundenzahl reduziert. Deshalb müsse man auch "ein Auge auf die Arbeitsbedingungen werfen."

Viele Pfleger können nicht mehr

Hunderttausende Pflegekräfte fühlen sich durch Überlastung, Dauerstress und geringe Bezahlungen ausgezehrt. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie des Deutschen Gewerkschaftsbunds und ver.di. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung geht davon aus, dass zurzeit 17.000 Stellen allein in Pflegeheimen unbesetzt sind.

Spahn glaubt, dass es nicht allein am Geld liegt, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt: "Vieles ist auch eine Frage der Organisation: faire Schichtpläne, verlässliche Arbeitszeiten, auch mal drei, vier freie Tage am Stück." Der Gesundheitsminister forderte bessere Rahmenbedingungen in der Pflege, dem "am wenigsten planbaren Beruf, den es gibt".