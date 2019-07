Grundsätzlich geht es darum, Patienten im Notfall besser zu versorgen. Im Detail plant Gesundheitsminister Spahn dafür eine ganze Reihe von Änderungen - beim Notruf 112 ebenso wie in der Notaufnahme.

Von Claudia Plaß, ARD-Hauptstadtstudio

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die medizinische Notfallversorgung neu organisieren. Die Qualität eines Gesundheitssystems zeige sich vor allem dann, wenn Menschen in Not seien und schnelle Hilfe und Unterstützung brauchten, so der CDU-Politiker. Und derzeit seien die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu oft überlaufen.

"Denn in den Notfall-Ambulanzen sind unter den Patienten auch solche, denen an anderer Stelle - etwa im ärztlichen Bereitschaftsdienst - besser und häufig auch schneller geholfen werden könnte." Patienten, die dringend auf eine Behandlung in den Notfallaufnahmen angewiesen seien, müssten häufig zu lange warten.

Gesundheitsminister Spahn plant Neuorganisation der Notfallversorgung

tagesschau 17:00 Uhr, 22.07.2019, Hanni Hüsch, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-571239~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Lotsenfunktion der Notfall-Leitstellen

Um die Wartezeiten zu verkürzen und die Notfallaufnahmen zu entlasten, hat der Minister einen Gesetzentwurf vorgelegt. Er wurde als Diskussionsgrundlage an die Länder verschickt. Ziel seiner Reform sei, dass Menschen in medizinischen Notfällen bestmöglich versorgt werden könnten "und dass wir dafür eine verbindlichere, besser abgestimmte Zusammenarbeit der Akteure haben", so Spahn.

Rettungsdienste der Länder, ärztliche Bereitschaftsdienste der kassenärztlichen Vereinigung und die Notfall-Ambulanzen der Krankenhäuser sollen künftig enger kooperieren. Notfall-Leitstellen übernehmen dabei eine Lotsenfunktion, wie es in dem Entwurf heißt.

Spahn will früher klären lassen, ob der Patient in die Notaufnahme muss, oder ob ein Arzttermin ausreicht.

Ins Krankenhaus oder zu einem Arzt?

Konkret sollen die Nummer 112 für den Rettungsdienst und die Nummer 116 117, unter der die Terminservicestellen der niedergelassenen Ärzte zu erreichen sind, verbindlich zusammenarbeiten. Beide Nummern bleiben laut den Plänen zwar erhalten, Anrufer landen aber bei einer entsprechenden Notfall-Leitstelle. Die Mitarbeiter in den Leitstellen, so sieht es die Reform vor, geben dann eine erste Einschätzung, wo dem Patienten oder der Patientin am besten geholfen werden kann: im Krankenhaus oder bei einem ambulanten Arzt.

Nicht nur die Notrufnummern, auch die Notaufnahmen selbst sollen anders aufgestellt werden. Geplant sind spezielle Notfallzentren an Kliniken, die als erste Anlaufstelle räumlich erkennbar sein sollen. Die Mitarbeiter dort sollen ebenfalls rund um die Uhr eine Erst-Einschätzung und Erst-Versorgung ermöglichen. "Dazu gehört auch die Beantwortung der Frage: Ist das jetzt ein Patient, der direkt in die Notfall-Ambulanz muss, oder ist dem Patienten auch mit der Vermittlung eines Arzttermins gedient", erläutert Spahn seinen Plan.

Grundgesetz muss eventuell geändert werden

Die integrierten Notfallzentren sollen von der jeweiligen Klinik und den Kassenärztlichen Vereinigungen gemeinsam betrieben werden. Die Reform sieht auch vor, Rettungsfahrten künftig effizienter zu organisieren. Rettungswagen sollen das jeweils für den Einzelfall geeignete Krankenhaus anfahren. Damit das funktioniert, müssen erforderliche Daten so schnell wie möglich übermittelt werden.

Die Reform setze an der Wurzel an, so Spahn. Sie erfordere möglicherweise eine Änderung des Grundgesetzes, die das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen neu regele.

SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach unterstützt Spahns Pläne im Grundsatz.

Unterstützung von SPD und den Ärzten

Die SPD unterstützt das Vorhaben des Gesundheitsministers. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sagte der "Rheinischen Post", die Notfallversorgung in Deutschland müsse besser organisiert werden. Zu oft blockierten Patienten mit leichten Erkrankungen die Notaufnahmen.

Grundsätzlicher Zuspruch für die Pläne kommt auch von der Bundesärztekammer. Deren Präsident, Klaus Reinhardt, teilte mit: "Mit dem Diskussionsentwurf werden endlich konkrete Schritte zu der längst überfälligen Reform der Notfallversorgung aufgezeigt. Wir haben auf deutschen Ärztetagen wiederholt die Einführung eines integrierten Konzeptes für die strukturierte Inanspruchnahme der Notfallstrukturen gefordert."

Ein wichtiger Schritt, aber längst nicht genug, heißt es bei der "Björn Steiger Stiftung", die sich nach eigenen Angaben bundesweit für eine besser Notfallversorgung einsetzt. Grundsätzlich bestehe noch Handlungsbedarf im Rettungsdienst: So fehlten bundesweit einheitliche Qualitätsstandards.