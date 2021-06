Kritik an Spahn nach Medienbericht Empörung nach neuen Masken-Vorwürfen

Ein Medienbericht, wonach das Ressort von Gesundheitsminister Spahn vorgehabt haben soll, unbrauchbare Masken an Obdachlose und Behinderte zu verteilen, sorgt für Empörung. Das Ministerium weist die Vorwürfe zurück.

Ein Medienbericht über Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Verwendung offenbar unbrauchbarer Masken sorgt für Empörung. "Diese Vorgänge im Bundesgesundheitsministerium sind ungeheuerlich und menschenverachtend", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem "Spiegel". Auf einer Parteiveranstaltung führte Klingbeil weiter aus: "Da ist eine Grenze überschritten bei dem, was Jens Spahn jetzt zu verantworten hat, und das muss umgehend aufgeklärt werden, aber es muss dann auch klar sein, wenn das stimmt, was dort in den Zeitungen steht, dann muss es Konsequenzen im Gesundheitsministerium geben."

Das Magazin hatte zuvor berichtet, dass das Gesundheitsministerium im Frühjahr 2020 für schätzungsweise eine Milliarde Euro unbrauchbare Masken gekauft hatte. Diese seien - auch nach den damals geltenden Sonderregeln der EU - nicht frei verkehrsfähig gewesen und hätten daher vor ihrem Einsatz im Labor überprüft werden müssen. Weil sie regulär nicht verteilt werden durften, wollten Spahns Leute sie demnach in Sonderaktionen an Hartz-IV-Empfänger, Behinderte und Obdachlose abgeben. Das für die Maskensicherheit zuständige Arbeitsministerium habe dem seine Zustimmung verweigert. Inzwischen sehe der Plan vor, die Masken in der Nationalen Reserve Gesundheitsschutz einzulagern. Mit Eintritt des Verfallsdatums sollen sie vernichtet werden.

"Menschenverachtend" und "zynisch"

"Nutzlose Masken loswerden wollen, indem man sie an hilfsbedürftige Gruppen in unserer Gesellschaft abzugeben versucht." Das sei an Zynismus nicht zu überbieten und absolut inakzeptabel, schrieb SPD-Fraktionsvize Katja Mast auf Twitter.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Jan Korte, erklärte, es scheine "keine Rolle mehr zu spielen, dass dem Gesundheitsminister einmal mehr die Gesundheit von behinderten und sozial benachteiligten Menschen egal zu sein scheint, wenn sein eigenes Versagen dadurch vertuscht wird. Und wieder einmal scheint es unbedeutend zu sein, dass eine Milliardensumme verbrannt wird." Wieder gebe es keinen Rücktritt "oder irgendwelche Konsequenzen". Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler nannte das Verhalten des Gesundheitsministeriums im "Spiegel" "menschenverachtend und abgründig". Ein Minister, der bereit sei, diese vulnerablen Gruppen bewusst zu gefährden, "ist nicht tragbar".

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, Verena Bentele, sagte dem "Spiegel": Das Verhalten im Ministerium zeuge "von einem inakzeptablen Menschenbild". Der Sozialverband Deutschland SoVD in Niedersachsen sprach ebenfalls von Zynismus. "Die minderwertigen Masken ausgerechnet an die verwundbarsten Gruppen unserer Gesellschaft verteilen zu wollen, zeugt von einem zutiefst verachtenden Menschenbild", sagte der SoVD Landesvorsitzende Bernhard Sackarendt.

Stellungnahme aus dem Ministerium

Das Bundesgesundheitsministerium widerspricht in einer Stellungnahme dem Bericht des "Spiegel": "Das Bundesgesundheitsministerium hat strikt auf Qualität geachtet. Soweit das Ministerium bei seinen Testverfahren die Mangelhaftigkeit von Material festgestellt hat, hat es die Ware nicht abgenommen und nicht bezahlt. Dies ist der Grund für die zahlreichen zivilgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Bonn."

Auf den konkreten Vorwurf, das Ministerium habe auf die Prüfung unter hohen Temperaturen verzichtet, reagiert das Ressort mit dem Hinweis: "Die in einzelnen Bereichen des Arbeitsschutzes relevante Erhitzung auf 70 Grad Celsius wurde nicht vorgenommen, da sich diese Konstellation im pandemischen Geschehen nicht stellt." Allerdings sind laut "Spiegel" auch die sogenannten Gebrauchssimulationen entfallen. Dabei müsste getestet werden, wie sich das Material nach 20 Minuten Tragen verändert. Das Ministerium schreibt dazu, die Verfahren seien wissenschaftlich abgesichert gewesen und überprüften speziell die infektionsschützende Wirkung der Maske.

Bei der kostenlosen Verteilung von Masken an Einrichtungen der Obdachlosen- und Eingliederungshilfe habe jederzeit der bestmögliche Schutz der dort lebenden Bürgerinnen und Bürger und der Beschäftigten im Vordergrund gestanden. Für die Bezieher von Arbeitslosenhilfe sei die Verteilung von Masken über die Apotheken erfolgt, diese hätten die Masken selbst beschafft.

Zur angeblich geplanten Vernichtung der Masken erklärte das Ressort, Entscheidungen über die Vernichtung von Warenbeständen habe die Bundesregierung nicht getroffen. "Insofern trifft die entsprechende Berichterstattung nicht zu, uns ist auch die Grundlage dieser Berichterstattung nicht bekannt."