Gesundheitsminister Spahn prüft, ob sich die Zahl der Impfungen in Deutschland erhöhen lässt. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegen entsprechende Pläne vor. Zuvor musste Spahn Kritik an seiner Impfstrategie einstecken.

Angesichts der Kritik an einem zu zögerlichen Beginn der Impfkampagne in Deutschland sucht Gesundheitsminister Jens Spahn offenbar nach Möglichkeiten, das Verfahren zu beschleunigen. Es gibt auch schon Pläne, wie das ablaufen könnte. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein Schreiben an den Gesundheitsausschuss des Bundestages, die Länder-Gesundheitsminister und die Staatskanzleien der Länder vor, wonach Spahn auf eine beschleunigte Bereitstellung von Impfdosen setzt.

Zum einen sollen aus den Ampullen des Herstellers Biontech sechs statt bisher fünf Impfdosen gezogen werden. Es habe sich herausgestellt, dass die Fläschchen durch eine Überfüllung mehr Impfstoff enthielten als vorgesehen, heißt es in dem Papier. "Diese Maßnahme kann die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen um bis zu 20 Prozent erhöhen."

"Bezogen auf die bereits ausgelieferten 1,34 Millionen Impfdosen könnten so beispielsweise bis zu 1,6 Millionen Impfungen durchgeführt werden", heißt es weiter. Allerdings wird in dem Schreiben darauf verwiesen, dass dafür die EU-Arzneimittelbehörde EMA noch ihre Zustimmung geben müsse, was "sehr zügig" geschehen solle.

Zeitliche Streckung und höhere Produktion

Auch eine zeitliche Streckung der zweiten Impfung wird in dem Schreiben in Betracht gezogen. So könnte bei mehr Menschen mit der Immunisierung begonnen werden. Die Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts solle nach Sichtung entsprechender Daten dazu eine Empfehlung abgeben. Vorbild ist Großbritannien, wo die Verzögerung der zweiten Impfung bereits umgesetzt wird. Dabei wird der Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Impfdosis über die maximal vorgesehene Zeit von 42 Tagen hinaus verlängert.

Zudem ist vorgesehen, die Produktionskapazitäten für den Biontech-Impfstoff zu verdoppeln. Dem Papier zufolge gibt es eine entsprechende Vereinbarung mit dem Unternehmen. Das Land Hessen und das Paul Ehrlich-Institut als Bundesoberbehörde seien dabei, das Unternehmen zu beraten, um einen zügigen Produktionsstart am neuen Produktionsstandort Marburg "noch im Februar 2021" möglich zu machen. Bisher will Biontech bis Ende Januar rund vier Millionen Impfdosen liefern.

Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär, kritisiert die Corona-Impfstrategie der Bundesregierung

"Chaotische Zustände"

Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil seine Kritik an Spahns bisheriger Impfstrategie bekräftigt. Deutschland stehe "viel schlechter da als andere Länder", beklagte Klingbeil im ARD-Morgenmagazin. Es sei zu wenig Impfstoff bestellt worden und es gebe "kaum vorbereitete Strategien mit den Bundesländern zusammen". Zwar sei die gemeinsame Beschaffung des Corona-Impfstoffs auf EU-Ebene richtig gewesen. "Aber Europa muss ja nicht automatisch langsamer bedeuten", kritisierte er. Man sehe jetzt "chaotische Zustände".

Keine bilateralen Verträge

Klingbeil beklagte außerdem, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel und Spahn keine bilateralen Verträge mit Biontech abgeschlossen hätten, obwohl bereits im November klar gewesen sei, "dass das ein guter Impfstoff ist".

"Es kann nicht sein, dass ein Land, in dem dieser Impfstoff sogar erforscht wurde", am Ende zu wenige Dosen habe, sagte Klingbeil weiter. Er erwarte, dass die Bundesregierung "jetzt alle Pharma-Unternehmen an einen Tisch" hole und prüfe, wie Kooperationsverträge aussehen und weitere Impfstoffdosen produziert werden könnten.

Neben Klingbeil hatten sich auch andere SPD-Politiker kritisch geäußert. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Deutschland dürfe im Vergleich zu anderen Ländern bei der Bereitstellung des Imfpstoffs nicht hinterherhinken. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erklärte in der "Rheinischen Post", die Regierung habe offenbar zu sehr auf spätere und vielleicht preiswertere Impfstoffe gehofft.

Weitere Impfstoffe warten auf Zulassung

Wie aus dem Schreiben Spahns hervorgeht, sollen möglichst bald weitere Imfpstoffe bereitstehen. Es wird demnach damit gerechnet, dass die Zulassung des Impfstoffes der Firma Moderna durch die EMA bereits übermorgen erfolgen werde. Ziel sei es zudem, das Vakzin von AstraZeneca zeitnah zulassen zu können, nachdem in Großbritannien bereits eine Genehmigung erteilt worden ist.

Die Impfkampagne hatte in Deutschland am 27. Dezember begonnen. Nach jüngsten Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden inzwischen knapp 265.000 Menschen einmal geimpft.