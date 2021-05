Eilmeldung Bund-Länder-Beschluss Priorisierung bei Impfungen endet ab 7. Juni

Bei den Corona-Impfungen soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Das kündigte Gesundheitsminister Spahn nach einem entsprechenden Beschluss der Ressortchefs von Bund und Ländern an.

In drei Wochen sollen sich nach Plänen der Bundesregierung alle Menschen in Deutschland einen Corona-Impftermin besorgen können - ohne die noch geltende feste Reihenfolge. Die Priorisierung solle ab 7. Juni aufgehoben werden, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn nach Beratungen mit seinen Länderkollegen mit.

Die Vorranglisten nach Alter, Erkrankungen und Beruf sollen in Praxen, regionalen Impfzentren und bei Betriebsärzten dann wegfallen. Spahn bat zugleich jedoch weiterhin um Geduld. Das Ende der Priorisierung bedeute nicht, dass nun alle unmittelbar innerhalb weniger Tage auch einen Termin bekommen könnten. Die Impfungen würden wie angekündigt "bis weit in den Sommer hinein" fortgesetzt.

Auch Betriebs- und Privatärzte sollen impfen

Bereits vereinbarte Termine würden nun auch nicht hinfällig, sondern sollten wahrgenommen werden, so Spahn. Bis zum 7. Juni sind noch mindestens 15 Millionen Erst- und Zweitimpfungen vorgesehen - darunter viele entsprechend der Priorisierung. Ebenfalls ab 7. Juni werden Betriebs- und Privatärzte routinemäßig in die Impfungen einbezogen - von Beginn an ohne Priorisierung. "Damit gewinnt die Impfkampagne weiter an Geschwindigkeit", so Spahn.

Nach aktuellem Stand sind in Deutschland mehr als 40 Millionen Corona-Impfungen verabreicht worden. Bis Ende Mai seien rund 40 Prozent der Bundesbürger mindestens einmal geimpft, sagte Spahn. 9,3 Millionen hätten bereits die Zweitimpfung bekommen, sagte Spahn. Allein in den kommenden drei Wochen sollten 15 Millionen weitere Impfungen verabreicht werden. Es sei bisher epidemiologisch und moralisch geboten gewesen, an der Priorisierung festzuhalten, unterstrich der CDU-Politiker. Das sei keine Bürokratie gewesen, sondern habe Menschenleben gerettet.

Manche Länder sind schon vorgeprescht

Einige Länder sind mit dem Ende der Priorisierung in Arztpraxen bereits vorgeprescht. So dürfen sich in Baden-Württemberg seit heute die Menschen bereits ohne Eingruppierung impfen lassen. In den Impfzentren bleibt die Priorisierung aber erhalten, damit dort Menschen mit hohem Risiko auf jeden Fall zuerst geimpft werden.

In Bayern soll die Priorisierung bei den Hausärzten im Laufe der Woche fallen. Brandenburg gab lediglich die Prioritätsgruppe 3 vollständig frei. Hessen will von Juni an die Registrierung für die Impfungen für alle Bürger öffnen. Frühere Impf-Freigaben in einzelnen Ländern sollen dem Vorschlag des Bundes zufolge bestehen bleiben können.

Kritik von Medizinern und Patientenschützern

Aus der Ärzteschaft kam Kritik an der Aufhebung der festen Impfreihenfolge. Der Ehrenpräsident der Bundesärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sprach von einer "klassischen Verantwortungsverlagerung" der Politik. "Sie macht den schlanken Fuß und schiebt den Hausärzten das Problem zu", sagte Montgomery den Sendern RTL und n-tv. Zuvor hatte bereits die Chefin des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna, vor der Aufhebung der Impfpriorisierung in Arztpraxen gewarnt.

Der Patientenschützer Eugen Brysch sagte, ein Datum dürfe nicht das Ende der ethischen Reihenfolge bei der Impfung bestimmen. Maßstab für die Aufhebung der Priorisierung müsse "allein der Impffortschritt in den drei Prioritätsgruppen" sein, so Brysch in der "Rheinischen Post". Brysch warf Spahn vor, er kapituliere vor den Alleingängen der Ministerpräsidenten.