Die friedlichen Demonstrationen gegen Rassismus wirken nach: In Berlin und Hamburg kam es im Anschluss zu Ausschreitungen. Gesundheitsminister Spahn ist wegen der dicht gedrängten Menschenmengen besorgt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich nach den Demonstrationen gegen Rassismus besorgt gezeigt über dichte Menschenmengen während der Corona-Pandemie. "Der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Jeden Tag", erklärte Spahn auf Twitter. "Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich."

Auch bei wichtigen Anliegen gelte: "Abstand halten, Alltagsmaske tragen, aufeinander acht geben. Um uns und andere zu schützen", appellierte Spahn. Zehntausende Menschen waren in zahlreichen deutschen Städten auf die Straßen gegangen. Während die Demonstrationen weitgehend friedlich abliefen, kam es später in Berlin und Hamburg zu Ausschreitungen.

93 Festnahmen in Berlin

In der Hauptstadt nahm die Polizei 93 Menschen fest und berichtete von 28 leicht verletzten Polizeibeamten. Nach einer friedlich verlaufenen Demonstration am Alexanderplatz sei es zu einem Gewaltausbruch zwischen dem Bahnhof Alexanderplatz und dem Berolinahaus gekommen, so die Polizei. Polizisten und Passanten seien aus einer größeren Gruppe heraus mit Steinen und Flaschen beworfen worden, nachdem ein Mann wegen Sachbeschädigung eines Einsatzfahrzeuges festgenommen worden war.

Bei der vorangegangenen Versammlung hatten 15.000 Teilnehmer an den Schwarzen George Floyd erinnert, der bei einem Polizeieinsatz in den USA ums Leben gekommen war. Die Kundgebung auf dem Alexanderplatz war wegen der großen Menschenmenge vorzeitig beendet worden.

In Hamburg kam es zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei Wasserwerfer einsetzte.

Ausschreitungen am Hamburger Jungfernstieg

In Hamburg kam es zu Ausschreitungen rund um den Jungfernstieg und an anderen Orten der Stadt. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, es gab mehrere Festnahmen. Polizeikräfte seien von mehreren Hundert aggressiven und vermummten Personen in Bedrängnis gebracht worden, meldete die Polizei. In den sozialen Medien wurde der Einsatz dagegen als unangemessen kritisiert.

Zuvor hatten Tausende in der Innenstadt friedlich demonstriert. Mit einer Schweigeminute auf Knien wurde am Jungfernstieg an den Tod von Floyd erinnert. Laut Polizei hatten sich 6000 Demonstranten auf dem Rathausplatz und 14.000 in der gesamten Innenstadt versammelt. Angemeldet worden waren für die Kundgebungen lediglich 800 Personen. Trotz der hohen Zahl wurden die Protestaktionen von der Polizei jedoch nicht beendet. Ein gewaltsames Ende hätte das Risiko einer Corona-Infektion vermutlich erhöht, hieß es.

Zuvor war in der Hamburger Innenstadt friedlich demonstriert worden. Allerdings wurde quasi kein Abstand gehalten und viele Demonstranten trugen auch keinen Mundschutz.

25.000 statt 200 Demonstranten in München

In vielen deutschen Städten bereitete den Behörden der mangelnde Corona-Schutz angesichts der unerwartet hohen Teilnehmerzahlen Sorge. So waren etwa in München statt der angemeldeten 200 Menschen nach Polizeiangaben 25.000 Demonstranten gekommen. Auch in Nürnberg, Düsseldorf und Frankfurt am Main kamen Tausende. Viele Demonstranten trugen schwarze Kleidung und riefen den Slogan "Black Lives Matter" ("Schwarze Leben zählen").

Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus

tagesthemen 23:35 Uhr, 06.06.2020, Martin Rottach, SWR





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-711925~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Proteste weltweit

Nicht nur in Deutschland gab es Protestaktionen gegen Rassismus: So wurde unter anderem auch in London, Frankreich, Australien oder Kanada demonstriert. Auch in Tokio und Seoul gab es Proteste.

In London zogen Tausende Menschen vor das britische Parlaments und skandierten "Keine Gerechtigkeit, kein Frieden, keine rassistische Polizei." Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete die Proteste als zusätzliche Gefahrenquelle in der Cornoa-Krise. Er unterstütze zwar ausdrücklich die Position der Demonstranten, sagte Hancock dem Sender Sky News. Aber Versammlungen in solch großem Umfang seien derzeit ein Verstoß gegen die Regeln, weil sich dadurch das Risiko einer Ausbreitung des Virus erhöhe.