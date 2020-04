Corona-Krise Werden die Sommerferien verkürzt?

Sommerferien - für viele Familien ist das Urlaubszeit. Ob Reisen dieses Jahr möglich sind, ist wegen der Anti-Corona-Maßnahmen allerdings ungewiss. Man könnte deswegen die Ferien kürzen, lautet nun ein Vorschlag.

Wochenlang keine Schule, blauer Himmel und einigermaßen warme Temperaturen - was normalerweise die Sommerferien beschreibt, ist im diesjährigen Corona-Frühling schon Realität. Angesichts dieser außergewöhnlichen Situation hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nun die Länge Sommerferien zur Debatte gestellt. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er:

"Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen."

Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

"Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann", sagte Schäuble. "Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein." Deshalb könne er die verstehen, "die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen".

Ein Drittel hat den Urlaub schon storniert

Ein Drittel aller Deutschen hat den Sommerurlaub aufgrund der Corona-Pandemie ohnehin bereits verschoben oder ganz storniert. Das geht aus dem ARD-Deutschlandtrend hervor. 28 Prozent der Menschen wollen vorerst an ihren Urlaubsplänen festhalten.

Hans: Zu früh für Debatte

Die Reiselustigen rief der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans zu Geduld auf: Es sei jetzt zu früh, um über den Sommerurlaub zu debattieren, sagte der CDU-Politiker dem Sender RTL. Man taste sich ganz vorsichtig wieder an die Normalität heran. Klar sei, dass es auch im Sommer noch keine großen Konzerte oder Massenveranstaltungen geben werde. "Man kann sich nur schlecht vorstellen, dass man mit Schutzkleidung im Hochsommer auf einem Konzert steht", sagte Hans. Bis zum 31. August sind Großveranstaltung zumindest abgesagt. Darauf einigten sich Bund und Länder kürzlich.

Bereits vor einigen Tagen hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von zu frühen Reisebuchungen abgeraten.

Söder: Urlaub in Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hingegen hatte empfohlen, den diesjährigen Sommerurlaub innerhalb Deutschlands zu planen. Dort gebe es "wundervolle Ziele", sagte Söder in "Bild live". Angesichts der aktuellen Pandemielage in klassischen Urlaubsländern wie Spanien, Italien und der Türkei betrachte er es als "eher unwahrscheinlich", dass die Deutschen in diesem Jahr ihre Ferien dort verbringen könnten, sagte Söder nach der gestrigen Sitzung des bayerischen Landeskabinetts.

Nach eigenen Angaben verspricht er sich von einem Trend zum Urlaub in Deutschland nicht zuletzt eine potenzielle Erholung der Gastronomie- und Hotelbranche. Im Fall von Lockerungen der Corona-Beschränkungen im Sommer rechne die bayerische Landesregierung mit einem "ziemlichen Run" auf touristische und gastronomische Angebote innerhalb Bayerns. Einige derzeitige Verluste der Branche seien sich dadurch "vielleicht aufholbar".

Reisen nur im Fall von Lockerungen

Der Vizechef der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Theurer, kritisierte widersprüchliche Botschaften zur Urlaubsplanung. Niemand könne derzeit verlässliche Vorhersagen machen, sagte er der Nachrichtenagentur AFP. Es brauche "klare sowie verlässliche Signale".

Momentan sind die Bürger noch aufgefordert, generell auf Reisen zu verzichten. Weltweit besteht eine Reisewarnung. Es ist unklar, wann es zu ersten Lockerungen kommt. Am 30. April wollen Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten darüber beraten, welche Regelungen ab Mai in Deutschland gelten sollen.

Bereits am 22. Juni beginnen dieses Jahr in Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien. Danach folgen am 25. Juni Berlin, Brandenburg und Hamburg sowie am 29. Juni Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Als letztes Bundesland startet Baden-Württemberg am 30. Juli in die Ferien.