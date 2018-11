Das Verhältnis zwischen Söder und Seehofer galt lange als angespannt. Doch aus dem Berliner Ministeramt will der neue starke Mann der CSU den 69-Jährigen nicht. Er setzte auf personelle Kontinuität, sagte Söder.

Schonfrist für Horst Seehofer. Sein mutmaßlicher Nachfolger an der CSU-Spitze will den 69-Jährigen nicht aus dem Ministeramt in Berlin drängen. "Wir wollen Stabilität der Regierung und Kontinuität. Das gilt auch personell", sagte Söder auf die Frage nach der Zukunft von Seehofer.

Seehofer will am 19. Januar sein Amt als CSU-Parteichef abgeben, aber Bundesinnenminister bleiben. Söder ist bisher der einzige Kandidat für die Nachfolge. Als Parteichef wolle er künftig öfter in Berlin sein. "Aber das Regierungshandeln bestimmen zunächst die Kollegen in Berlin."

Wird das Regieren einfacher?

Mit Blick auf die künftige Aufgabenteilung kündigte Söder an, man werde "gemeinschaftlich schauen", wie man die bestmögliche Aufstellung finde. "Da werden wir den richtigen Weg miteinander finden." Insbesondere der Schwesterpartei CDU versprach der 51-Jährige "ein hochkooperatives Miteinander". Denn der Streit zwischen CDU und CSU - das seien die schwierigsten Phasen der zurückliegenden Wahlkämpfe gewesen, sagte er rückblickend.

Für die Bundesregierung ist der Rückzug von Horst Seehofer von der CSU-Spitze nach Einschätzung des Kieler Ministerpräsidenten Daniel Günther ein gutes Signal. Mit Söder könne es einen Neuanfang geben, sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Der Streit "in der Unions-Familie" haben beiden Parteien "insgesamt nicht geholfen".