Markus Söder ist zum neuen Vorsitzenden der CSU gewählt worden. Bei einem Sonderparteitag in München stimmten 87,4 Prozent der Delegierten für ihn als Nachfolger von Horst Seehofer. Das verkündete CSU-Vorstandsmitglied Joachim Herrmann als Versammlungsleiter.

Söder erzielte damit zwar ein besseres Ergebnis als Seehofer bei seiner jüngsten Wiederwahl 2017, schnitt allerdings schwächer ab als Seehofer bei seiner ersten Wahl im Oktober 2008. Seehofer hatte damals 90,3 Prozent der Delegiertenstimmen auf sich vereint. 2017 waren es 83,7 Prozent. Der 52-Jährige Söder, der den 69-jährigen Seehofer bereits als bayerischen Ministerpräsidenten abgelöst hatte, war der einzige Kandidat.

Der neue CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf dem Sonderparteitag: "Wir müssen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen."

Söder fordert Einigkeit mit der CDU

Vor seiner Wahl zum Vorsitzenden hatte Söder seine Partei eindringlich zu einer neuen Einigkeit mit der Schwesterpartei CDU aufgerufen. "Wir müssen ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen", sagte er in seiner Rede beim Sonderparteitag in München.

Zwar sei die CSU kein Landesverband der CDU, sagte Söder. Aber die Christsozialen wollten "Profil mit Stil": Die Union solle wieder mehr miteinander statt gegeneinander arbeiten, das Gemeinsame statt das Trennende betonen. "Es ist Zeit für eine gemeinsame neue Stärke von CDU und CSU in Deutschland."

Angesichts spalterischer Tendenzen in Europa und vor dem Hintergrund von AfD-Forderungen nach einem Austritt Deutschlands aus der EU kündigte Söder den "vollen Einsatz" seiner Partei für die europäische Idee an. Es drohe ein "Rückfall in urnationalistische Zeiten".

Der ehemalige CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht."

Seehofer räumt Verantwortung für Wahldesaster ein

Seehofer hatte seinen langjährigen Rivalen Söder selbst als Nachfolger vorgeschlagen. Er trat nach mehreren Wahlschlappen der Partei zurück und wurde auf dem Parteitag nun zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Darüber hinaus bleibt er Bundesinnenminister.

Seehofer räumte ein, dass ein Teil der Verantwortung für das Wahldesaster seiner Partei in Bayern in der Bundespolitik liege. Eine Ursache für den Einzug der AfD in den Landtag liege "in bestimmten Rahmenbedingungen, die nicht primär in München gesetzt wurden", sagte der Bundesinnenminister in seiner Abschiedsrede als Parteivorsitzender.

Der daraufhin notwendig gewordene Spagat sei nicht vorteilhaft gewesen, so Seehofer, ohne den Krach mit Kanzlerin Angela Merkel über deren Migrationspolitik anzusprechen. Die Alternative wäre aber mit noch größerem Schaden für die Union verbunden gewesen, nämlich der Spaltung der "Geschwisterschaft" von CSU und CDU.

Seehofer sagte, wenn er überhaupt einen Wunsch für die Zukunft äußern dürfe, dann sei dies: "Verachtet mir die kleinen Leute nicht."