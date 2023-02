Selenskyj bei Sicherheitskonferenz "Goliath muss verlieren" Stand: 17.02.2023 14:38 Uhr

In seiner Rede zur Münchner Sicherheitskonferenz hat der ukrainische Präsident Selenskyj auf weitere Waffenhilfe gedrungen. Der Krieg in der Ukraine sei ein Kampf Davids gegen Goliath: David könne gewinnen - aber dafür müsse seine Schleuder schneller werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner Eröffnungsansprache bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf weitere Waffenhilfe für die Ukraine gedrungen. "Es gibt keine Alternative zu unserem Sieg, und es darf auch keine Alternative zu unserer Entschlossenheit geben", sagte Selenskyj in der per Video übertragenen Rede.

Darin verglich er die Ukraine mit dem biblischen David und Russland mit Goliath: "'David' zu sein, bedeutet, dass man gewinnen muss. Aber man braucht eine Schleuder", sagte Selenskyj. "Wir müssen 'Goliath' besiegen, der unser Leben bedroht." Es gehe um Geschwindigkeit, mit der Waffen an die Ukraine geliefert werden.

Während im Westen noch über Lieferungen debattiert werde, sei der Kreml bereits einen Schritt weiter, mache Waffengeschäfte mit dem Iran und überlege, wie er Moldau unter Druck setzen könnte, sagte Selenskyj. Verzögerungen nutzten dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Dank für bisherige Unterstützung

Auch für andere Gegenden der Welt, etwa im Nahen Osten, gehe von Russland die Gefahr einer Destabilisierung aus. "Es geht nicht nur um die Ukraine: Goliath muss verlieren." Es gebe keine Alternative dazu.

Selenskyj dankte jedoch auch den westlichen Partnern für die bisherigen Hilfen: "Der Goliath hat bereits angefangen zu verlieren, und dafür möchte ich Ihnen danken." Ein Sieg der Ukraine in diesem Jahr sei möglich: "Wir können das schaffen."

Für die Ukraine sei es zudem Zeit, vollwertiges Mitglied von EU und NATO zu werden. Auch hierzu gebe es "keine Alternative", sagte er. Er hoffe, dass an der nächsten Sicherheitskonferenz 2024 bereits eine freie Ukraine teilnehmen könne.

Auch NATO-Chef hält Sieg für möglich

Bereits vor Selenskyjs Rede hatte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einen Sieg der Ukraine für realistisch gehalten: "Ja, das ist der Grund, warum wir sie unterstützen", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Auch wenn der Krieg vermutlich am Verhandlungstisch enden werde, hänge das Ergebnis vollständig von der militärischen Stärke ab. "Deswegen ist derzeit militärische Unterstützung der einzige Weg, um einen dauerhaften und gerechten Frieden zu garantieren", sagte Stoltenberg. Putin müsse verstehen, dass er eine souveräne und unabhängige Ukraine akzeptieren müsse.