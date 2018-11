Der Druck aus seiner Partei ist nun offenbar doch zu groß geworden: Horst Seehofer hat seinen Rückzug als CSU-Chef offiziell bestätigt. Bundesinnenminister will er aber bleiben.

Einen Monat nach dem schlechten Abschneiden der CSU bei der Landtagswahl in Bayern hat Bundesinnenminister Horst Seehofer allen Gerüchten ein Ende gemacht und seinen Verzicht auf den CSU-Vorsitz bestätigt. Seinen Ministerposten will er nach eigenen Worten aber behalten. "Ich werde das Amt des Parteivorsitzenden der CSU niederlegen", sagte Seehofer im sächsischen Bautzen. Völlig unberührt davon sei sein Amt als Bundesinnenminister, fügte er allerdings hinzu.

Viele seiner Parteikollegen nennen Seehofer als Hauptverantwortlichen für die starken Stimmenverluste bei der Landtagswahl Mitte Oktober. Auch das schwache Abschneiden bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr wird vielfach ihm angelastet. Seehofer selbst sagte in Bautzen aber, dass der Hauptgrund für seinen Rückzug "nicht in dem Landtagswahlergebnis in Bayern" liege.

Seehofers Erklärung zum Verzicht auf CSU-Vorsitz

"Wechsel gehört zum Leben"

Er sei dankbar, dass er den CSU-Vorsitz so lange ausüben durfte, sagte Seehofer weiter. "Der Wechsel gehört zum Leben." Er wolle den Weg für eine Erneuerung freimachen. Über den genauen Zeitpunkt seines Rückzugs gebe es noch einige Gespräche. Doch die Entscheidung soll noch in dieser Woche fallen.

Dass sich Seehofer - entgegen seiner Ankündigung - nun doch vor der Kabinettsverkündung in Bayern vor der Presse erklärt hat, sei eine Überraschung und zeige "einige Verletzbarkeit" beim Innenminister, so ARD-Korrespondent Julian von Löwis. Für sein Amt in Berlin bedeute sein Rückzug vom Parteivorsitz einige Veränderung: Denn jetzt, so von Löwis, sei er abhängiger von Kanzlerin Angela Merkel.

Seehofer hatte am Sonntag mit der engsten CSU-Führung über seine persönliche Zukunft beraten. Nach dpa-Informationen hatte er dort angekündigt, beide Spitzenämter im kommenden Jahr abzugeben. Ein neuer Parteichef soll demnach auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Einen konkreten Zeitpunkt für den Rückzug aus der Bundesregierung hatte der 69-Jährige offen gelassen. Er habe aber deutlich gemacht, dass er ohne den Parteivorsitz auch nicht Innenminister bleiben wolle, hatte es geheißen.

Für die Nachfolge als CSU-Vorsitzender brachte sich Vizeparteichef Mandred Weber ins Gespräch. Grundsätzlich sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Ämter des EU-Kommissionspräsidenten und des Parteivorsitzenden verbinden ließen, sagte er der "Bild"-Zeitung. "Große Weichenstellungen für unsere Gesellschaften heute werden in Brüssel auf europäischer Ebene entschieden." Der Europapolitiker will im kommenden Jahr Kommissionspräsident werden. Erwartet wird allerdings, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den CSU-Vorsitz übernimmt.

Rücktrittsforderungen auch für Ministerposten

Aus der SPD werden erneut Stimmen laut, die Seehofer auch zum Rücktritt vom Innenministerposten auffordern: Es sei nicht souverän, Zeit zu schinden und noch einige Monate im Amt zu bleiben, sagte Bundestagsvizepräsident und SPD-Politiker Thomas Oppermann der "Rheinischen Post". Mit Seehofer im Amt könne eine Neustart der Koalition nicht gelingen. "Horst Seehofer sollte jetzt Haltung zeigen und Verantwortung für seine schweren politischen Fehler übernehmen."

Die Grünen im Bundestag hatten Seehofer schon zuvor aufgefordert, das Amt als Innenminister abzugeben. "Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem "Tagesspiegel". Wenn es um die innere Sicherheit im Land gehe, dürfe es keine weitere Hängepartie geben.