Noch ist es nicht offiziell. Doch parteiintern hat CSU-Chef Seehofer zugestimmt, im Januar für einen Nachfolger Platz zu machen. Offen ist, ob er Innenminister bleiben will. Die Grünen fordern bereits seinen Rücktritt.

CSU-Chef Horst Seehofer will nach übereinstimmenden Berichten des Bayerischen Rundfunks und weiterer Medien das Amt des Parteichefs vorzeitig abgeben. In einer Sitzung der engsten CSU-Spitze stimmte er nach Teilnehmerangaben am Abend zu, dass ein Sonderparteitag im Januar einen neuen Parteichef wählen soll. Eigentlich stand die Neuwahl erst im Herbst 2019 an. Wegen des historisch schlechten Abschneidens der CSU bei der bayerischen Landtagswahl im Oktober und des massiven internen Drucks war jedoch bereits erwartet worden, dass Seehofer nach zehn Jahren als Parteichef Platz für einen Nachfolger machen wird.

Seehofer selbst bestätigte am Abend weder den Rückzugsplan noch den Termin eines möglichen Sonderparteitags. Gegenüber den wartenden Journalisten erklärte er lediglich: "Alles Weitere - wie angekündigt - nächste Woche, nach der Vereidigung des Kabinetts." Das neue Kabinett von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der nach den Verlusten seiner Partei nun eine Koalition mit den Freien Wählern gebildet hat, wird heute vereidigt. Vor diesem Hintergrund ist nach BR-Informationen frühestens am Dienstag mit einer öffentlichen Erklärung Seehofers zu seiner Zukunft zu rechnen.

Söder Favorit auf Nachfolger als CSU-Chef

Söder, der Seehofer nach einem langen internen Machtkampf im März 2018 als bayerischer Ministerpräsident abgelöst hatte, gilt als Favorit auf den künftigen Parteivorsitz. Offiziell hat er sich dazu aber bislang noch nicht geäußert.

Ungeklärt ist offenbar die Frage, ob Seehofer nach einer Ablösung als CSU-Chef das Amt des Bundesinnenministers behalten will oder nicht. "Dazu ist nichts Konkretes beschlossen worden", sagte BR-Korrespondent Julian von Löwis unter Berufung auf Teilnehmer. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete, Seehofer habe bei der Sitzung der Parteispitze erklärt, nach der Neuwahl eines Vorsitzenden müsse der neue Parteichef die Aufstellung der CSU in Berlin in den Blick nehmen. Konkreter sei er bezüglich seiner Zukunft als Innenminister nicht geworden.

Stephanie Stauss, BR, zur Rücktrittsankündigung Horst Seehofers

tagesthemen 22:45 Uhr, 11.11.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-470139~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Grünen fordern Seehofers Rücktritt

BR-Korrespondentin Stephanie Stauss machte in den tagesthemen deutlich, dass drei Szenarien möglich seien: Seehofer könne zusammen mit dem Parteivorsitz auch das Ministeramt aufgeben. Denkbar sei aber auch, dass er entweder - wie Bundeskanzlerin Angela Merkel - einen Verbleib bis zum Ende der Wahlperiode anstrebe oder aber zumindest noch einige Zeit im Amt bleiben wolle.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt forderte Seehofers sofortigen Rücktritt als Bundesinnenminister. "Jeder Tag, den Horst Seehofer weiter Innenminister bleibt, ist ein Tag zu viel»", sagte sie dem "Tagesspiegel". Seehofers Politik der Ausgrenzung und Spaltung sei "ein Sicherheitsrisiko" für die Gesellschaft. "Er sollte umgehend auch als Innenminister zurücktreten und nicht noch weitere Monate im Amt bleiben", verlangte Göring-Eckardt.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 11. November 2018 um 21:04 Uhr.