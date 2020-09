Es bleibt dabei: Deutschland nimmt zunächst nur unbegleitete Minderjährige aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria auf. Bis zu 150 könnten es laut Innenminister Seehofer sein. Darüber hinaus soll Hilfe vor Ort geleistet werden.

Bundesinneminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass Deutschland 100 bis 150 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufnehmen wird. Insgesamt hätten sich inzwischen zehn EU-Staaten bereit erklärt, bei der Aktion mitzumachen. Mit weiteren sei man im Gespräch, sagte der CSU-Politiker bei einer Pressekonferenz mit EU-Migrationskommissar Margaritis Schinas. Damit soll Griechenland unterstützt werden, das die etwa 400 unbegleiteten Minderjährigen aus dem Camp bereits aufs Festland ausgeflogen hatte. Frankreich sei bereit, eine ähnliche Zahl an Minderjährigen auf zunehmen wie Deutschland, so Seehofer.

Hilfe vor Ort

Das Wichtigste sei aber die Hilfe vor Ort. Die Menschen aus dem Lager Moria müssten versorgt werden und bräuchten Unterkünfte. Deutschland habe der griechischen Regierung Unterstützung zugesagt. Diese habe eine Bedarfsliste übermittelt. Deutsche Hilfsorganisationen prüften nun, was sie beitragen könnten.

Neuer Schwung für Reform der EU-Asylpolitik?

Zudem will die Bundesregierung Seehofer zufolge im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft nächste Woche damit beginnen, die drängendsten Probleme für eine gemeinsame EU-Asylpolitik anzugehen. Vordringlich sei es, für Familien eine rasche Lösung zu finden - nicht nur für die in Griechenland untergekommenen, sondern auch für die etwa in Malta.

Die EU-Kommission plant, am 30. September Vorschläge für eine Reform der EU-Migrationspolitik vorzulegen, wie EU-Kommissar Schinas ankündigte. "Die Zeit ist abgelaufen", sagte er. Nun sei der richtige Moment, die seit Jahren bestehenden Probleme anzugehen.

Druck auf Seehofer wuchs

Zuvor war der Druck auf Innenminister Seehofer gewachsen, eine größere Zahl von Migrantinnen und Migranten aus Moria ins Land zu lassen. So hatten zuletzt zehn Städte in einem Brief an ihn und Kanzlerin Angela Merkel angeboten, Flüchtlinge aus dem Lager beherbergen zu wollen.

Deutsch-französische Initiative

Gestern Abend hatte Merkel erklärt, dass Deutschland und Frankreich eine Initiative in der EU gestartet hätten, um unbegleitete Minderjährige aus dem zerstörten Lager aufzunehmen. Dort lebten etwa 13.000 Menschen, die nun obdachlos geworden sind.