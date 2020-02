Nach dem Anschlag von Hanau kritisieren Muslimverbände, dass kaum über den islamfeindlichen Charakter der Tat gesprochen wurde. Ihre Forderung: Mehr Maßnahmen gegen antimuslimischen Rassismus.

Von Vera Wolfskämpf, ARD-Hauptstadtstudio

An klaren Worten mangelt es diesmal nicht: Die Bundesregierung spricht von rechtsextremistischem Terror. Politiker und Politikerinnen verurteilen den Rassismus, der zu dem vielfachen Mord geführt hat.

Und auch dass der Bundespräsident gleich nach Hanau gereist ist, sei gut angekommen - doch das allein reiche nicht, so der Vorsitzende des Islamrats, Burhan Kesici: "Aber man hat vermisst, dass die Opfer benannt wurden. Man hat vermisst, auf das Problem richtig aufmerksam zu machen. Und wir haben erlebt, dass die Leute Angst haben."

Es geht um die Opfer

Die Opfer in den Mittelpunkt stellen - das will auch Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime. Er nennt Namen der in Hanau Getöteten und Verletzten: "Ferhat - Gökhan - Hamza - Said - Fatih - Mercedes - Mohammed - Bilal - Sedat und die anderen, deren Namen ich noch nicht kenne."

Auch der Sprecher des Koordinationsrats der Muslime, Zekeriya Altuğ, sagt, er hätte sich gewünscht, dass bei den Gedenkveranstaltungen in Hanau deutlich benannt worden wäre, dass die Opfer Muslime waren. "Allerdings haben wir das Problem, dass auch die Politik nach wie vor nicht nur das Problem verharmlost, sondern weiterhin die Islamfeindlichkeit in diesem Land verschweigt."

Berlin debattiert über mehr Maßnahmen gegen rechten Terror

tagesschau 15:00 Uhr, 21.02.2020, Julius Kliss, ARD Berlin





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-664289~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Projekte gegen antimuslimischen Rassismus gefordert

Die Islamverbände fordern eine Expertenkommission und Programme, um etwas gegen den antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft zu tun. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte zunächst eine kurzfristige Maßnahme an: "Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen, wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere Moscheen."

Das sehen die Islamverbände unterschiedlich. Manche begrüßen den Schutz - für den Koordinationsrat der Muslime löst dies aber nicht das Problem. Dass es mehr braucht, findet auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.

Gesetz gegen Hasskriminalität

Sie verweist auf den Gesetzentwurf gegen Hasskriminalität, den das Kabinett am Mittwoch verabschiedet hat - mit dem Ziel, "genau an diesen Nährboden" heranzugehen, "an Volksverhetzung, an das Ausgrenzen von anderen Gruppierungen und anderen Religionen, das Sich-über-andere-Stellen - dass das ein Ende hat".

Dieses Gesetz gehört zu einem Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus, das die Bundesregierung erst im Dezember beschlossen hat. Das Waffenrecht wurde verschärft: Behörden müssen künftig beim Verfassungsschutz nachfragen, bevor sie Waffenbesitz erlauben.

Und bei den Sicherheitsbehörden wird aufgestockt - je 300 Stellen für Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz. Zuletzt gab es Festnahmen und Durchsuchungen in der rechtsextremistischen Szene.

Seehofer spricht von hoher Gefährdung

Die Gefährdung ist laut Seehofer sehr hoch: "Innerhalb weniger Monate: Lübcke, Halle, Hanau, die Verhaftung von zwölf Rechtsextremisten, Beschlagnahmung von Sprengstoff, Handgranaten, Kalaschnikows. Alles in wenigen Monaten und in den jüngsten Tagen."

Die staatlichen Stellen seien auf keinem Auge blind, betont Seehofer. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Mazyek, kann zumindest Bewegung erkennen: Bisher habe der Fokus auf dem islamistischen Terrorismus gelegen, in letzter Zeit sei erkennbar, dass sich etwas ändere. Auch dazu gab es klare Worte aus der Politik: Die größte Gefahr in Deutschland sei der Rechtsextremismus.

Nach Hanau: Politik gefordert gegen Rechtsextremismus

Vera Wolfskämpf, ARD Berlin

21.02.2020 15:52 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.