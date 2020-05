Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Das kündigte Innenminister Seehofer nach einer Kabinettssitzung an. Ein vollständiges Ende soll es aber erst Mitte Juni geben.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat erste Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen angekündigt. Zunächst sollen die Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg in der Nacht zum kommenden Samstag enden, sagte Seehofer in der Bundespressekonferenz.

An der deutsch-dänischen Grenze sei Deutschland ebenfalls bereit, die Kontrollen einzustellen, "sobald die dänische Regierung ihre laufenden Konsultationen mit ihren jeweiligen Nachbarstaaten vollzogen hat".

Die Grenzen zu Österreich, der Schweiz und Frankreich sollen laut Seehofer ab Samstag nur noch stichprobenartig kontrolliert werden.

Mehr Grenzübergänge, stichprobenartige Kontrollen

An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen sie dagegen bis zum 15. Juni fortgesetzt werden. Dies sei mit den Nachbarn so abgesprochen.

Es werde aber eine "deutliche Lockerung und Vereinfachung" geben, sagte der Minister. Ab Samstag dürfen wieder alle Grenzübergänge genutzt werden. Die Bundespolizei soll zudem künftig nur noch "flexibel und risikobasiert" kontrollieren, "nicht so systematisch wie bisher". Dies werde auf beiden Seiten der Grenze eng abgestimmt erfolgen.

Außerdem werde mit den Nachbarländern weiter beraten, für welche Personengruppen weitere Ausnahmen gelten sollen, etwa Schüler oder nichtverheiratete Paare. Die Regel, dass nur einreisen darf, wer einen triftigen Grund hat, soll aber im Grundsatz erst einmal weiter bestehen.

Abhängig vom Infektionsgeschehen

Die Erleichterungen sind laut Innenministerium eine Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen in Nachbarregionen jedoch stark steigen, werde man wieder intensiver kontrollieren.

Seehofer betonte, das Ziel bleibe, die Pandemie zu überwinden. Ab Mitte Juni werde dann "ein freier Reiseverkehr in Europa" angestrebt, sagte der Innenminister. "Es ist europäisch, gemeinsam ein gefährliches Virus zu bekämpfen. Es ist nicht europäisch, sich bei unbequemen Maßnahmen der gemeinsamen Verantwortung zu entziehen", erklärte Seehofer. Die komplette Öffnung setze aber voraus, "dass wir weiterhin energisch in der Bekämpfung des Infektionsgeschehens bleiben".

Einschränkungen für Drittstaaten bleiben

Im Laufe des Tages will auch die EU-Kommission einen Plan für eine vorsichtige Öffnung der Binnengrenzen in Europa vorlegen. Nach einem Entwurf sollen die Kontrollen auch europaweit nach und nach aufgehoben werden. Seehofer schloss sich der Empfehlung der Kommission an, die Beschränkungen für Einreisen aus Drittstaaten in die EU bis zum 15. Juni zu verlängern. Als Beispiel nannte er Einreisen aus den USA und Russland.

Auch die von den Bundesländern angeordnete zweiwöchige Quarantäne für jeden, der nach Deutschland kommt, soll laut Seehofer künftig nur noch für Menschen gelten, die sich zuvor in Drittstaaten aufgehalten haben. Die Entscheidung über die Quarantäne liegt allerdings bei den Regierungschefs der Länder.

Österreich öffnet Grenze

Zuvor hatte die österreichische Regierung angekündigt, die Grenze zu Deutschland am 15. Juni wieder vollständig zu öffnen. Zudem werden die Kontrollen schon ab diesem Freitag nur noch stichprobenartig durchgeführt. Mit der Schweiz, Liechtenstein und den osteuropäischen Nachbarländern strebt Wien ähnliche Lockerungen an.

Die Alpenrepublik will damit seiner stark betroffenen Tourismus-Branche helfen: In der Sommersaison 2019 (Mai bis Oktober) entfielen 37,4 Prozent der insgesamt 79 Millionen Übernachtungen in Österreich auf deutsche Gäste, rund 30 Prozent auf Österreicher. Die drittwichtigste Gruppe sind die niederländischen Gäste, die aber nur noch fünf Prozent ausmachen.

Polen behält dagegen seine strikten Einreisebeschränkungen bis zum 12. Juni bei. Das teilt das Innenministerium mit. Das EU-Mitglied hat seine Grenzen für Ausländer seit März geschlossen.

EU will Sommerurlaub retten

Auch die EU setzt sich für ein baldiges Ende der coronabedingten Grenzkontrollen ein - vor allem mit Blick auf die kommende Reisezeit im Sommer. Vor den heutigen Beratungen der Kommission zu dem Thema äußerte sich Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni zuversichtlich, dass die europäische Urlaubssaison stattfinden wird. "Wir werden definitiv im Sommer eine Touristensaison haben, allerdings mit Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen", sagte der Italiener der "Süddeutschen Zeitung".

Die schrittweise Aufhebung der Grenzkontrollen sieht laut Gentiloni weiterhin bestimmte Maßnahmen wie Sicherheitsabstände in Hotels, Gaststätten sowie Zügen und Flugzeugen vor. Außerdem sollen die Beschränkungen laut einem Beschlussentwurf zunächst in Gegenden abgeschafft werden, in denen es eine vergleichbar günstige Entwicklung der Corona-Fallzahlen beiderseits der Grenze gibt.