Von "Schande" spricht die Evangelische Kirche. Auch Außenminister Maas kritisiert die Festnahme der deutschen "Sea-Watch"-Kapitänin. Italiens Regierung verbittet sich solche "Belehrungen" und nennt die Kapitänin "Verbrecherin".

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Festnahme der deutschen Kapitänin des Flüchtlings-Rettungsschiffs "Sea-Watch 3", Carola Rackete, in Italien kritisiert. "Seenotrettung darf nicht kriminalisiert werden", schrieb Maas auf Twitter. Vor dem Hintergrund, dass Menschenleben zu retten eine "humanitäre Verpflichtung" sei, müsse die italienische Justiz die Vorwürfe nun schnell klären.

Rackete war am Samstag festgenommen und unter Hausarrest gestellt worden, nachdem sie die "Sea-Watch 3" entgegen des ausdrücklichen Verbots der Behörden in den Hafen der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa gesteuert hatte. Sie stieß dabei auch mit einem Boot der Finanzpolizei zusammen.

Ihr wird unter anderem vorgeworfen, sich einem Kriegsschiff widersetzt und Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet zu haben. Ihr drohen mehrere Jahre Haft. Die "Sea-Watch 3" wurde von Polizei und Zollbehörden beschlagnahmt.

Deutsche Kapitänin der "Sea-Watch 3" in Italien festgenommen

tagesschau 20:00 Uhr, 29.06.2019, Kaja Rieth, ARD Rom





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-560485~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

EKD: "Eine Schande für Europa"

Auch die Grünen kritisierten die Festnahme scharf. Parteichef Robert Habeck sagte den Zeitungen des "RedaktionsNetzwerks Deutschland", dies zeige "die Ruchlosigkeit der italienischen Regierung" und offenbare das Dilemma der europäischen Flüchtlingspolitik. Es sei ein Skandal, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken und es weder sichere Fluchtwege noch Verteilmechanismen für Flüchtlinge in Europa gebe.

Deutliche Worte kamen auch von der Evangelischen Kirche in Deutschland. EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm sagte: "Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will. Eine Schande für Europa!"

Salvini: "Verbrecherische Kapitänin - Piratenschiff"

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn forderte seinen italienischen Kollegen Enzo Moavero Milanesi auf, sich für die Freilassung Racketes einzusetzen. In einem über Facebook verbreiteten offenen Brief an Milanesi schrieb Asselborn, "Menschenleben zu retten, ist eine Pflicht und sollte niemals ein Delikt oder ein Verbrechen sein." Luxemburg werde weiterhin mit Italien solidarisch sein, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen gehe.

"Italien akzeptiert Belehrungen von niemandem", schrieb der italienische Innenminister Matteo Salvini bei Twitter. "Verbrecherische Kapitänin festgenommen, Piratenschiff beschlagnahmt, Höchststrafe für die ausländische Nichtregierungsorganisation", kommentierte er weiter. Andere Hilfsorganisationen warnte er davor, Gerettete nach Italien zu bringen. Ziel sei es, "alle zurück auf den afrikanischen Kontinent zu bringen". Salvini von der rechten Partei Lega ist auch Vize-Regierungschef.

Italiens Innenminister Matteo Salvini fährt in der Einwanderungspolitik eine harte Linie.

Fünf Länder sind bereit, die 53 Flüchtlinge aufzunehmen

Der andere italienische Vize-Ministerpräsident, Luigi di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, schrieb auf Facebook, einst habe man sich in Europa über sein Land lustig gemacht. Italien wolle aber im Umgang mit dem Flüchtlingsproblem nicht länger allein gelassen werden. "Nun müssen sich die Dinge ändern: Entweder Europa wacht auf oder wir wachen auf."

Fünf europäische Länder, darunter Deutschland, hatten am Freitag zugesagt, Flüchtlinge von Bord des Schiffes aufzunehmen. Dennoch hatte die italienische Regierung weiterhin keine Genehmigung zum Anlegen erteilt und erklärt, auf "gesicherte Garantien" zu warten.

Die "Sea-Watch 3" hatte am 12. Juni 53 Menschen vor der Küste Libyens gerettet. 13 von ihnen waren zwischenzeitlich als Notfälle in Italien an Land gebracht worden, die übrigen verließen am Morgen das Schiff und wurden in das Aufnahmelager auf Lampedusa gebracht.