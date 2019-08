Schwesig im ARD-Sommerinterview "Das wird ein spannender Herbst"

Wie geht es mit der SPD weiter - und bleibt sie in der Großen Koalition? Im ARD-Sommerinterview nimmt die kommissarische Parteivorsitzende Schwesig die Union in die Pflicht - sonst habe man "ein Problem".

Es sind bewegte Zeiten für die SPD. Da ist zum einen der Wettbewerb um den Parteivorsitz - und zum anderen die Frage, ob sie denn überhaupt weitermacht in der Großen Koalition. 18 Kandidaten stehen als mögliche Parteivorsitzende bereit. Die kommenden Monate werden über den Fortbestand oder das Ende der Regierung entscheiden.

Es werde ein "spannender Herbst", sagte die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig im ARD-Sommerinterview mit Blick auf Streitpunkte in der Koalition. "Wir erwarten von der Union, dass sie vor allem die soziale Frage - und das ist die Grundrente - mit uns beantwortet." Viele hätten nach der Wende in Niedriglohnjobs gearbeitet und Ostdeutschland vorangebracht. "Und dass wir die abspeisen mit einer Minirente und nicht die Grundrente kommt, das werden wir Sozialdemokraten uns nicht gefallen lassen. Wir erwarten, dass die Union das nicht weiter blockiert." Es gehe um eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und um den sozialen Frieden, auch in Ostdeutschland. "Wenn die Union das nicht begriffen hat, dann haben wir ein Problem."

Manuela Schwesig, kommissarische SPD-Vorsitzende, im Interview

Bericht aus Berlin, 25.08.2019





"Unsere Minister liefern"

Dass es bei der Suche nach einem neuen Parteivorsitz zu einer Art "Lagerwahlkampf" kommen könnte zwischen Befürwortern und Gegnern der Großen Koalition, glaube sie nicht. "Aber natürlich wird die Frage, wie die SPD sich in der Regierungsbeteiligungsfrage verhalten wird, auch dabei eine Rolle spielen."

Mit Blick auf die schlechten Umfragwerte ihrer Partei sagte Schwesig, die SPD bringe sehr viel auf den Weg, es komme aber offenbar bei den Bürgern nicht so richtig an an. Den Eindruck, dass die SPD-Minister angesichts sinkender Umfragen immer ängstlicher würden, wollte sie nicht gelten lassen. Sie verwies auf das Kita-Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey, die Teil-Abschaffung des Soli und auf die Arbeit etwa des Außen- und Umweltministeriums. "Unsere Ministerinnen und Minister liefern", sagte sie. "Sie sind nicht ängstlich, sie sind die treibende Kraft. Und wenn die Union nicht so blockieren würde wie bei der Grundrente, dann wären wir alle schon einen Schritt weiter."